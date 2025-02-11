Хавбек Нивы Т - о работе на сборах: Есть все для того, чтобы прогрессировать

Полузащитник тернопольской "Нивы" Андрей Бей поделился впечатлениями от отпуска и рассказал о первых днях тренировочных сборов команды.

- Как прошел твой отпуск? Удалось ли отдохнуть?

- Отдохнул хорошо, можно сказать, восстановился от травмы, которую получил против "Агробизнеса" еще осенью в товарищеском матче. Провел отпуск активно: тренировался в зале, выполнял беговую работу и в довольно хорошем состоянии прибыл на сборы.

- Что самое тяжелое на сборах после отпуска?

- Я думаю, что самое тяжелое - это двухразовые тренировки. Одно дело, когда ты тренируешься сам в отпуске, а совсем другое - когда приходишь и уже работаешь в команде с двумя тренировками ежедневно. Это, конечно, сказывается.

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- Поделись своими впечатлениями от первых дней на сборах?

- Первые впечатления замечательные! Нам, как вы знаете, постелили искусственное поле, и оно в очень хорошем состоянии. Есть все для того, чтобы прогрессировать: хорошие условия в гостинице, качественное питание, возможности для восстановления. Все замечательно, ни на что не жалуемся.

- Что сейчас от вас требует тренер? Над чем работаете?

- Первые дни больше работали с мячом: выполняли упражнения на технику, передачи, чтобы постепенно входить в рабочий ритм. А уже со вчерашнего дня тренер начал давать больше тактических упражнений, потому что у нас завтра игра с "Агробизнесом", - рассказал футболист.