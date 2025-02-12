Красников: Продажа Синчука облегчит ситуацию Металлиста с трансферным баном, но долги накапливались годами

Первый вице-президент "Металлиста" Евгений Красников рассказал, поможет ли харьковчанам выгодная продажа одного из лидеров – Геннадия Синчука в "Монреаль", выступающий в МЛС, избавиться от трансферного бана.

"Отвечу так: это несколько облегчит задачу, ведь не надо забывать, что долги накапливались годами. Однако мы не сидим сложа руки, постоянно в переговорном процессе с руководством клубов, игроками, перед которыми есть задолженности.

Конечно, наши финансовые тылы были бы крепче, если бы "Металлист" мог выручить средства за тех легионеров, которые с нами на контракте, но из-за российской агрессии не хотят возвращаться в Украину и ездят по арендам. И мы здесь ограничены в правах.

Также не надо забывать, что ФК "Металлист" существует исключительно за счет заработанных поступлений. И приходится считать каждую гривну, ведь речь идет не только об основной команде, выступающей в Первой лиге, но и клубной академии. Но с этим трансферным баном надо что-то делать, потому что он изрядно препятствует нашему прогрессу", - сказал Красников для Sport.ua.