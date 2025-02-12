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Клуб Первой лиги еще в декабре распустил футболистов, чтобы сэкономить на зарплате

Первая лига

Тем не менее, сниматься с Первой лиги Кремень не будет

Клуб Первой лиги еще в декабре распустил футболистов, чтобы сэкономить на зарплате

Фото: ФК Кремінь

Новина українською

Перволиговый "Кремень" 20 февраля начнет подготовку ко второй части сезона.

При этом, как сообщает Sport.ua, в декабре 2024 года все игроки команды стали свободными агентами и получили возможность продолжить карьеру в более состоятельных командах. Хотя клубное руководство не собирается сниматься с Первой лиги и футболисты, которые не смогут трудоустроиться, могут вернуться в "Кремень". Этот стратегический ход позволил сэкономить зарплату, по крайней мере, за три месяца.

По имеющейся информации, с Ингульцем уже подписал контракт Александр Дихтярук, а Мирослав Трофимюк – с "Прикарпатьем". В "Металлисте 1925" находятся на просмотре Дмитрий Сабиев, Злат Златьев, в тернопольской "Ниве" – Иван Паламарчук, в ФК ЮКСА – Орест Панчишин, в ЛНЗ (U-19) – Станислав Оксененко и Иван Заиченко, еще к двум игрокам проявляет интерес "Александрия-2".

Эти кадровые потери в "Кремне" рассчитывают нивелировать, пригласив лидеров любительских команд и выпускников клубной спортшколы.

В конце февраля "Кремень" стартует в традиционном зимнем турнире на призы ассоциации футбола Полтавской области, а в марте подопечные Игоря Климовского сыграют шесть контрольных матчей.

Сейчас Кремень занимает 16 место в группе "Выбывание" Первой лиги, набрав 9 очков.

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Кремень (Кременчуг)
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Источник:
sport.ua
Опубликовал: Михаил Черныш
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