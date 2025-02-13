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Тернопольская Нива может усилиться опытным вратарем

Первая лига

Ранее он расторг контракт с "Диназом"

Тернопольская Нива может усилиться опытным вратарем

Фото: ФК Діназ

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"Ниву" Тернополь может пополнить опытный вратарь Вадим Дмитроченко. Об этом сообщает журналист Дмитрий Венков.

Игрок находится в сфере интересов клуба Первой лиги. Также по данным источника, 28-летним футболистом все еще интересуется аутсайдер УПЛ - "Ингулец".

Ранее Дмитроченко расторг контракт с "Диназом", который действовал до лета 2025 года. В текущем сезоне он провел 5 матчей, в которых пропустил 11 голов и один раз оставил свои ворота сухими.

Напомним, по итогам осенней части сезона "Нива" Тернополь заняла 5-е место в группе А Первой лиги, набрав 16 очков. Весной тернополяне сыграют в Группе Выбывания.

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Вадим Дмитроченко Нива (Тернополь)
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Опубликовал: Алина Ерофеева
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