Тернопольская Нива может усилиться опытным вратарем

"Ниву" Тернополь может пополнить опытный вратарь Вадим Дмитроченко. Об этом сообщает журналист Дмитрий Венков.

Игрок находится в сфере интересов клуба Первой лиги. Также по данным источника, 28-летним футболистом все еще интересуется аутсайдер УПЛ - "Ингулец".

Ранее Дмитроченко расторг контракт с "Диназом", который действовал до лета 2025 года. В текущем сезоне он провел 5 матчей, в которых пропустил 11 голов и один раз оставил свои ворота сухими.

Напомним, по итогам осенней части сезона "Нива" Тернополь заняла 5-е место в группе А Первой лиги, набрав 16 очков. Весной тернополяне сыграют в Группе Выбывания.