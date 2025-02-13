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Тернопольская Нива может усилиться опытным вратарем
Ранее он расторг контракт с "Диназом"
Фото: ФК Діназ
"Ниву" Тернополь может пополнить опытный вратарь Вадим Дмитроченко. Об этом сообщает журналист Дмитрий Венков.
Игрок находится в сфере интересов клуба Первой лиги. Также по данным источника, 28-летним футболистом все еще интересуется аутсайдер УПЛ - "Ингулец".
Ранее Дмитроченко расторг контракт с "Диназом", который действовал до лета 2025 года. В текущем сезоне он провел 5 матчей, в которых пропустил 11 голов и один раз оставил свои ворота сухими.
Напомним, по итогам осенней части сезона "Нива" Тернополь заняла 5-е место в группе А Первой лиги, набрав 16 очков. Весной тернополяне сыграют в Группе Выбывания.
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