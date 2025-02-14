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Рикицкий стал агентом Салюка? Ответ самого Владимира

Первая лига
Обновлено

Ярослав не является агентом защитника

Рикицкий стал агентом Салюка? Ответ самого Владимира

Фото: ФК Шахтер Донецк

Новина українською

В конце января сообщалось, что бывший защитник сборной Украины и "Шахтера" Ярослав Ракицкий создал агентскую компанию LLC DOMINANT PROMOTION, клиентом которой стал защитник "Металлиста 1925" Владимир Салюк.

Впрочем, сам Салюк опроверг эту информацию.

"Ярослав – не мой агент", – коротко отметил Владимир.

Напомним, что Салюк перешел в "Металлист 1925" из "Черноморца" в начале августа 2024 года за 500 тысяч евро (данные Transfermarkt).

В нынешнем сезоне 22-летний защитник провел девять матчей за харьковчан во всех турнирах.

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Ярослав Ракицкий Металлист 1925 (Харьков) Владимир Салюк
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Источник:
Український футбол
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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жажа_the_best (Харьков)
14.02.2025 в 18:26
Cалюк скоро будет основным ЦЗ сборной Украины. Скрыньте!
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2
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Комментарии 1
avatar
жажа_the_best (Харьков)
14.02.2025 в 18:26
Cалюк скоро будет основным ЦЗ сборной Украины. Скрыньте!
Ответить
0
2

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