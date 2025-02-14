Рикицкий стал агентом Салюка? Ответ самого Владимира

В конце января сообщалось, что бывший защитник сборной Украины и "Шахтера" Ярослав Ракицкий создал агентскую компанию LLC DOMINANT PROMOTION , клиентом которой стал защитник "Металлиста 1925" Владимир Салюк.

Впрочем, сам Салюк опроверг эту информацию.

"Ярослав – не мой агент", – коротко отметил Владимир.

Напомним, что Салюк перешел в "Металлист 1925" из "Черноморца" в начале августа 2024 года за 500 тысяч евро (данные Transfermarkt).

В нынешнем сезоне 22-летний защитник провел девять матчей за харьковчан во всех турнирах.