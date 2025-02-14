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Рикицкий стал агентом Салюка? Ответ самого Владимира
Ярослав не является агентом защитника
Фото: ФК Шахтер Донецк
В конце января сообщалось, что бывший защитник сборной Украины и "Шахтера" Ярослав Ракицкий
Впрочем, сам Салюк опроверг эту информацию.
"Ярослав – не мой агент", – коротко отметил Владимир.
Напомним, что Салюк перешел в "Металлист 1925" из "Черноморца" в начале августа 2024 года за 500 тысяч евро (данные Transfermarkt).
В нынешнем сезоне 22-летний защитник провел девять матчей за харьковчан во всех турнирах.
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