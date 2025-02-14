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Заплатили солидную сумму. Металлист 1925 подписал перспективного вингера из Албании
Эрмир Рашица - игрок Металлиста 1925
metalist1925.com
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Срок соглашения рассчитан на 3,5 года. 20-летний футболист в харьковской команде будет играть под 19 номером.
По данным Transfermarkt, "Металлист 1925" заплатил за этот трансфер 300 тысяч евро.
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В текущем сезоне Рашица забил 9 голов и сделал две результативные передачи в 24-х матчах за "Скендербеу".
Также вингер заигран за молодежную сборную Албании, а в 2024 году был признан лучшим молодым футболистом Албании.
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