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Заплатили солидную сумму. Металлист 1925 подписал перспективного вингера из Албании

Первая лига
Обновлено

Эрмир Рашица - игрок Металлиста 1925

Заплатили солидную сумму. Металлист 1925 подписал перспективного вингера из Албании

metalist1925.com

Новина українською

"Металлист 1925" официально объявил о подписании албанского полузащитника "Скендербеу" Эрмира Рашицы.

Срок соглашения рассчитан на 3,5 года. 20-летний футболист в харьковской команде будет играть под 19 номером.

По данным Transfermarkt, "Металлист 1925" заплатил за этот трансфер 300 тысяч евро.

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В текущем сезоне Рашица забил 9 голов и сделал две результативные передачи в 24-х матчах за "Скендербеу".

Также вингер заигран за молодежную сборную Албании, а в 2024 году был признан лучшим молодым футболистом Албании.

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Металлист 1925 (Харьков)
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Источник:
Металлист 1925
Опубликовал: Михаил Черныш
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