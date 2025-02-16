Контракт заканчивался летом. Защитник Ингульца подписал контракт с одним из лидеров Первой Лиги, - Источник

Защитник "Ингульца" подписал контракт с одним из лидеров Первой Лиги.

По информации "ТаТоТаке", основной центральный защитник "Ингульца" Михаил Шершень подписал контракт с ФК "Кудривка", который играет в Первой Лиге.

Контракт центрбека был действующим до лета 2025 года.

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

В этом сезоне защитник сыграл за "Ингулец" 14 матчей, в которых получил одну желтую карточку.

Михаил Шершень перешел в "Ингулец" летом 2023 года свободным агентом.

"Кудривка" первую часть сезона Первой Лиги закончила лидером группы В, набрав 31 балл, и попала в группу повышения в классе