Первая лига
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Не поразили. Команда из Первой лиги до сих пор ищет усиление
Ищут усиление в УПЛ
Фото: ФК Епіцентр
В течение зимы "Эпицентр" активно ищет игроков для усиления, но проходившие просмотр игроки не поразили тренерский штаб "Эпицентра".
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По информации источника, не исключено, что в расположении "Эпицентра" появятся футболисты, которые не подошли клубам УПЛ и возвращаются из заграничных сборов.
Напомним, что в Первой лиге "Эпицентр" занимает 1-е место в турнирной таблице, имея в активе 29 баллов.
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Источник:sport.ua
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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