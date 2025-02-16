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Не поразили. Команда из Первой лиги до сих пор ищет усиление

Первая лига

Ищут усиление в УПЛ

Не поразили. Команда из Первой лиги до сих пор ищет усиление

Фото: ФК Епіцентр

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В течение зимы "Эпицентр" активно ищет игроков для усиления, но проходившие просмотр игроки не поразили тренерский штаб "Эпицентра".

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По информации источника, не исключено, что в расположении "Эпицентра" появятся футболисты, которые не подошли клубам УПЛ и возвращаются из заграничных сборов.

Напомним, что в Первой лиге "Эпицентр" занимает 1-е место в турнирной таблице, имея в активе 29 баллов.

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Источник:
sport.ua
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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