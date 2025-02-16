Не поразили. Команда из Первой лиги до сих пор ищет усиление

В течение зимы "Эпицентр" активно ищет игроков для усиления, но проходившие просмотр игроки не поразили тренерский штаб "Эпицентра".

По информации источника, не исключено, что в расположении "Эпицентра" появятся футболисты, которые не подошли клубам УПЛ и возвращаются из заграничных сборов.

Напомним, что в Первой лиге "Эпицентр" занимает 1-е место в турнирной таблице, имея в активе 29 баллов.