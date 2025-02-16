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Тренер Подолья рассказал о подготовительных планах команды
Впереди очередной этап подготовки
Фото: ФК Поділля
Подготовка хмельницкого "Подолья" к весенней части чемпионата, которая началась четыре недели назад, набирает обороты. Первый ее этап проходит в Хмельницком, где команда Сергея Ковальца чередует ежедневные тренировки с контрольными матчами. О них он коротко рассказал корреспонденту UA-Футбол.
- Их было сыграно уже два, - рассказывает рулевой "Подолья", - Оба - с винницкой "Нивой". В первом из них мы победили 1:0, а во втором сыграли вничью, 2:2. Сегодня, 16 февраля, нашу команду ждет очередной спарринг - с земляками из Хмельницкой области и коллегами по первой лиге, волочиским "Агробизнесом". Следующий поединок проведем во Львове, где сыграем с харьковским "Металлистом 1925". А пока готовимся в Хмельницком, занимаясь на местных спортаренах. В дальнейших планах выезд в Винники, где пройдет очередной сбор в рамках подготовки к весенней части соревнований.
21 февраля "Подолье" планирует регистрировать футболистов в ПФЛ. Среди новых футболистов, кто пополнил команду этой зимой, вратарь Дмитрий Фастов, защитники Денис Балан и Давронбек Азизов.
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