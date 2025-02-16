Аномальные суммы ставок. Комитет этики и честной игры заинтересовался матчем Первой лиги

По эксклюзивной информации UA-Футбол, встречей 18-го тура Первой лиги группы В "Виктория" - ЮКСА заинтересовался Комитет этики и честной игры. Матч последнего игрового дня 2024-го года состоялся на УТБ ФК "ЛНЗ" Геронимовка и завершился победой хозяев со счетом 5:1.

В результате внутреннего клубного расследования по меньшей мере двое футболистов были отправлены на проверку на детекторе. Один из них – 28-летний центральный защитник Дмитрий Махнев. Результаты первой проверки оказались сомнительными, поэтому, как стало известно UA-Футбол, Махневу было предложено для подтверждения своей невиновности пройти еще один "полиграф", но уже за собственные средства. И только по итогам второй проверки "обвиняемый" был отстранен от команды – стороны расторгли контракт.

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ЮКСА обратилась в Комитет этики и честной игры, откуда получила подтверждение, что матч находится на "проверке" и действительно считается подозрительным из-за аномальных сумм ставок.

Отметим, что Махнев стал автором единственного гола ФК ЮКСА в той встрече.