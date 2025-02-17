Ещё один футболист Ингульца может перейти в команду низшего дивизиона

23-летний фланговый полузащитник "Ингульца" Денис Резепов попал в сферу интересов "Нивы" (Тернополь). Его перевели в U-19 из-за нежелания продлевать контракт с клубом (действующее соглашение истекает 30 июня 2025 года).

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В первой части этого сезона левый вингер принял участие в 14 матчах "Ингульца" и заработал одно предупреждение.

Денис выступает в коллективе из Кировоградской области с лета 2022 года и провел в сумме 50 встреч. До этого он защищал цвета "Металлиста 1925" и "Волчанска".