Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Защитник ЮКСА уточнил детали о полиграфе, который прошёл после клубного расследования
Футболист поделился подробностями
Фото: ФК ЮКСА
Дмитрий Махнев прокомментировал информацию о том, что дважды проходил полиграф после игры с "Викторией" (1:5).
"Подробнее об этой истории я расскажу позже, потому что еще не расторг контракт с ЮКСА. Сейчас мы находимся в переговорах. То, что я проходил полиграф – это правда. Более того – на повторном полиграфе настаивал именно я, чтобы результаты были не только у клуба, но и у меня. Чтобы знать, что правда на моей стороне. Поиском и организацией повторного полиграфа занимался клуб, чтобы сохранить беспристрастность”.
"Прохождение второго полиграфа – это конфиденциальная информация, особенно о том, что я платил услуги полиграфа. Эту информацию знали только я и клуб. Если сказать коротко – я не участвовал в манипулировании результатом матча "Виктория" – ЮКСА", – утверждает Дмитрий.
В текущем сезоне Махнев провел 15 матчей в Первой лиге (2 гола и ассист).
Популярное сейчас
- Юрист привел причину, почему пробу Б Мудрика до сих пор не обнародовали
- Зеленский снова назвал количество убитых и раненых в войне со стороны Украины
- Аномальные суммы ставок. Комитет этики и честной игры заинтересовался матчем Первой лиги
- Контракт заканчивался летом. Защитник Ингульца подписал контракт с одним из лидеров Первой Лиги, - Источник
- Любовь на расстоянии: жена легенды футбола отказалась от жизни в Мексике
- Контрольный матч. Динамо - Петрокуб 1:0. Игра забывается, а результат остается