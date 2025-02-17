Защитник ЮКСА уточнил детали о полиграфе, который прошёл после клубного расследования

Дмитрий Махнев прокомментировал информацию о том, что дважды проходил полиграф после игры с "Викторией" (1:5).

"Подробнее об этой истории я расскажу позже, потому что еще не расторг контракт с ЮКСА. Сейчас мы находимся в переговорах. То, что я проходил полиграф – это правда. Более того – на повторном полиграфе настаивал именно я, чтобы результаты были не только у клуба, но и у меня. Чтобы знать, что правда на моей стороне. Поиском и организацией повторного полиграфа занимался клуб, чтобы сохранить беспристрастность”.