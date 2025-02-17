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Защитник ЮКСА уточнил детали о полиграфе, который прошёл после клубного расследования

Первая лига
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Футболист поделился подробностями

Защитник ЮКСА уточнил детали о полиграфе, который прошёл после клубного расследования

Фото: ФК ЮКСА

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Дмитрий Махнев прокомментировал информацию о том, что дважды проходил полиграф после игры с "Викторией" (1:5).

"Подробнее об этой истории я расскажу позже, потому что еще не расторг контракт с ЮКСА. Сейчас мы находимся в переговорах. То, что я проходил полиграф – это правда. Более того – на повторном полиграфе настаивал именно я, чтобы результаты были не только у клуба, но и у меня. Чтобы знать, что правда на моей стороне. Поиском и организацией повторного полиграфа занимался клуб, чтобы сохранить беспристрастность”.

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"Прохождение второго полиграфа – это конфиденциальная информация, особенно о том, что я платил услуги полиграфа. Эту информацию знали только я и клуб. Если сказать коротко – я не участвовал в манипулировании результатом матча "Виктория" – ЮКСА", – утверждает Дмитрий.

В текущем сезоне Махнев провел 15 матчей в Первой лиге (2 гола и ассист).

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Источник:
UkrFootball
Опубликовал: Александр Симченко
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