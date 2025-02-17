Нива Т определилась, будет ли подписывать игрока, который перенес инфаркт

Главный тренер тернопольской "Нивы" Юрий Вирт рассказал о последних новостях из расположения тернопольской команды.

"Позади первый этап подготовки к весенней части сезона. Мы провели два спарринга: победили "Агробизнес" – 2:0 и уступили "Скале 1911" – 1:2. Сейчас результаты – на втором плане, главное определиться с теми потенциальными новичками, которые находятся на просмотре.

А первыми "зимними" новичками стали Андрей Демиденко из ФК "ЮКСА" и Милан Михальчук из молодежного состава "Руха".

Второй сбор начинаем 18 февраля и планируем, что в этот день подпишем контракты с Олегом Данченко и Марьяном Мысыком, у которых есть опыт выступлений в УПЛ.

Вместе с основным составом тренируется и квартет воспитанников клубной академии, один из них – 16-летний Дмитрий Дударев уже успел отличиться забитым мячом в ворота "Агробизнеса".

В следующих контрольных матчах нашими соперниками будут ФК "Куликов-Белка", "Ревера 1908" и "Прикарпатье".

Все этапы подготовки проведем в Тернополе, где благодаря клубному руководству обеспечены комфортабельным отелем, искусственным газоном последнего поколения и восстановительным центром, а уже в марте к нашим услугам будет травяное футбольное поле", - сказал Вирт для Sport.ua.