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Нива Т определилась, будет ли подписывать игрока, который перенес инфаркт
Олег Данченко возвращается к профессиональной карьере
Фото: UA-Футбол/Автор - Аліна Єрофеєва
Главный тренер тернопольской "Нивы" Юрий Вирт рассказал о последних новостях из расположения тернопольской команды.
"Позади первый этап подготовки к весенней части сезона. Мы провели два спарринга: победили "Агробизнес" – 2:0 и уступили "Скале 1911" – 1:2. Сейчас результаты – на втором плане, главное определиться с теми потенциальными новичками, которые находятся на просмотре.
А первыми "зимними" новичками стали Андрей Демиденко из ФК "ЮКСА" и Милан Михальчук из молодежного состава "Руха".
Второй сбор начинаем 18 февраля и планируем, что в этот день подпишем контракты с Олегом Данченко и Марьяном Мысыком, у которых есть опыт выступлений в УПЛ.
Вместе с основным составом тренируется и квартет воспитанников клубной академии, один из них – 16-летний Дмитрий Дударев уже успел отличиться забитым мячом в ворота "Агробизнеса".
В следующих контрольных матчах нашими соперниками будут ФК "Куликов-Белка", "Ревера 1908" и "Прикарпатье".
Все этапы подготовки проведем в Тернополе, где благодаря клубному руководству обеспечены комфортабельным отелем, искусственным газоном последнего поколения и восстановительным центром, а уже в марте к нашим услугам будет травяное футбольное поле", - сказал Вирт для Sport.ua.
Сейчас "Нива" Т занимает 12 место в группе "Выбывание" Первой лиги, набрав 16 очков.
Напомним, что зимой 2023 года у Олега Данченко в составе "Зари" прямо во время тренировки на сборах в Турции случился инфаркт, у него трижды останавливалось сердце, он пережил клиническую смерть. После этого футболист долго восстанавливался, работал на тренировках, но летом 2024 года все-таки объявил о завершении карьеры игрока.
Кроме "Зари" в активе Данченко есть выступления за "Черноморец", "Шахтер", АЕК из Греции.
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