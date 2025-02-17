  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Первая лига
  4. Нива Т определилась, будет ли подписывать игрока, который перенес инфаркт
В тренде
Первая лига
Первая лига

Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Нива Т определилась, будет ли подписывать игрока, который перенес инфаркт

Первая лига

Олег Данченко возвращается к профессиональной карьере

Нива Т определилась, будет ли подписывать игрока, который перенес инфаркт

Фото: UA-Футбол/Автор - Аліна Єрофеєва

Новина українською

Главный тренер тернопольской "Нивы" Юрий Вирт рассказал о последних новостях из расположения тернопольской команды.

"Позади первый этап подготовки к весенней части сезона. Мы провели два спарринга: победили "Агробизнес" – 2:0 и уступили "Скале 1911" – 1:2. Сейчас результаты – на втором плане, главное определиться с теми потенциальными новичками, которые находятся на просмотре.

А первыми "зимними" новичками стали Андрей Демиденко из ФК "ЮКСА" и Милан Михальчук из молодежного состава "Руха".

Второй сбор начинаем 18 февраля и планируем, что в этот день подпишем контракты с Олегом Данченко и Марьяном Мысыком, у которых есть опыт выступлений в УПЛ.

Вместе с основным составом тренируется и квартет воспитанников клубной академии, один из них – 16-летний Дмитрий Дударев уже успел отличиться забитым мячом в ворота "Агробизнеса".

В следующих контрольных матчах нашими соперниками будут ФК "Куликов-Белка", "Ревера 1908" и "Прикарпатье".

Все этапы подготовки проведем в Тернополе, где благодаря клубному руководству обеспечены комфортабельным отелем, искусственным газоном последнего поколения и восстановительным центром, а уже в марте к нашим услугам будет травяное футбольное поле", - сказал Вирт для Sport.ua.

Сейчас "Нива" Т занимает 12 место в группе "Выбывание" Первой лиги, набрав 16 очков.

Напомним, что зимой 2023 года у Олега Данченко в составе "Зари" прямо во время тренировки на сборах в Турции случился инфаркт, у него трижды останавливалось сердце, он пережил клиническую смерть. После этого футболист долго восстанавливался, работал на тренировках, но летом 2024 года все-таки объявил о завершении карьеры игрока.

Кроме "Зари" в активе Данченко есть выступления за "Черноморец", "Шахтер", АЕК из Греции.

По теме
yellow-arrow
Защитник ЮКСА уточнил детали о полиграфе, который прошёл после клубного расследования
yellow-arrow
Ещё один футболист Ингульца может перейти в команду низшего дивизиона
yellow-arrow
Аномальные суммы ставок. Комитет этики и честной игры заинтересовался матчем Первой лиги
Юрий Вирт Олег Данченко Нива (Тернополь)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Sport.ua
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
35 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости