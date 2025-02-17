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Хавбек Металлурга покинул клуб в статусе свободного агента

Первая лига

Ближайшие полгода он проведет в аматорском клубе

Хавбек Металлурга покинул клуб в статусе свободного агента

Фото: Instagram

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Полузащитник Денис Курилец покинул МФК "Металлург" в статусе свободного агента. Об этом сообщает журналист Дмитрий Венков в своем Telegram-канале.

Его соглашение с клубом действовало до 30 июня 2026 года. Ближайшие полгода 24-летний левый хавбек проведет в клубе "Полесье" (Ставки).

Отмечается, что существует вероятность, что аматорский коллектив из Житомирской области в следующем сезоне приобретет статус профессионального.

В первой части этого сезона Курилец принял участие в четырех матчах за "Металлург", без результативных действий. Ранее сообщалось, что он отклонил предложение киевского "Локомотива".

Стоит добавить, что Денис Курилец - один из 5-ти игроков, которых запорожский "Металлург" выставил на трансфер в начале января.

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Источник:
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Опубликовал: Алина Ерофеева
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