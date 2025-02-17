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Хавбек Металлурга покинул клуб в статусе свободного агента
Ближайшие полгода он проведет в аматорском клубе
Фото: Instagram
Полузащитник Денис Курилец покинул МФК "Металлург" в статусе свободного агента. Об этом сообщает журналист Дмитрий Венков в своем Telegram-канале.
Его соглашение с клубом действовало до 30 июня 2026 года. Ближайшие полгода 24-летний левый хавбек проведет в клубе "Полесье" (Ставки).
Отмечается, что существует вероятность, что аматорский коллектив из Житомирской области в следующем сезоне приобретет статус профессионального.
В первой части этого сезона Курилец принял участие в четырех матчах за "Металлург", без результативных действий. Ранее сообщалось, что он отклонил предложение киевского "Локомотива".
Стоит добавить, что Денис Курилец - один из 5-ти игроков, которых запорожский "Металлург" выставил на трансфер в начале января.
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