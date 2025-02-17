Журналист поделился деталями проверки футболистов ЮКСА на полиграфе

Журналист Владимир Зверов поделился подробностями касательно матча 18-го тура Первой лиги группы В "Виктория" - ЮКСА.

Ранее, как стало известно UA-Football, этот поединок попал под подозрение Комитета этики и честной игры УАФ из-за аномальных сумм ставок. Двое футболистов ФК ЮКСА были отправлены на проверку на детекторе. Один из них - защитник Дмитрий Махнев.

Вторым игроком, по данным Зверова, является голкипер Никита Федотов.

"Я не хотел бы, чтобы всплывало в адрес этого матча слово "договорной", потому что "Виктория" здесь не при чем - это тысяча процентов. И ЮКСА тоже, как клуб, который начал подозревать своих двух футболистов. Итак, по моей информации, подозревали не только Махнева, но и голкипера Федотова. Федотов, кстати, очень неплохой вратарь, которым интересуются другие более статусные клубы. И я когда впервые услышал его фамилию, то сначала у меня это вызвало сомнения. И эти сомнения в конце концов оправдались.

По моей информации, что оба эти футболисты поехали на полиграф, и одновременно проходили у разных полиграфологов, своего рода перекрестный допрос. И полиграф, из показаний Федотова, не выявил, что те тезисы, которые голкипер ЮКСЫ высказывал, что они были сомнительными. То есть, грубо говоря, исследование и дальнейший допрос не выявили, что Федотов отвечал нечестно, врал и что манипулировал этим матчем. И на данный момент, насколько я знаю, к нему претензий нет.

Что касается Махнева, это опытный центральный защитник, который еще за "Верес" играл и много разных клубов. Он отреагировал на информацию, которая была обнародована в СМИ и отреагировал тоже достаточно конкретно. Во-первых, футболист признал, что факт полиграфа был, и автоматически признал, что эта ситуация имела основания существовать. И, как по мне, признал, что имела эта ситуация основания быть такой, в которой его подозревают в манипулировании результата. Это очень нетипичное поведение футболистов или клубов, которых в конце концов в чем-то подозревают. Потому что у нас привыкли, что все лжецы, вы все придумали, тысячу раз мы не виноваты. Но Махнев сказал, что он к этому вопросу вернется.

Относительно второго полфграфа и того, что он говорит, что не проходил это исследование, у меня такой информации нет. Я не знаю, проходил ли Дмитрий Махнев второй раз полиграф. Я говорю только какая информация у меня есть и что на полиграф один поехали как минимум двое футболистов. К одному из них в конце концов претензии нет. И еще два вывода, которые я хотел бы вынести, из того что я сказал. Матч ни в коем случае нельзя считать договорным, потому что к "Виктории" никаких претензий. И по опыту предыдущих поединков, один футболист сделает 1:5... я не верю. Кстати, Махнев еще и забил в этом поединке в ворота "Виктории", при том, что он игрок защитного плана.

Наверное, ЮКСА после всех этих историй в СМИ обнародований, наверное, должна дать какой-то официальный комментарий. И кстати, относительно того, что контракт с Махневым не расторгнут, он дал свою позицию в инстаграме. И что это значит? Он обсудил ее с клубом? Сомневаюсь. А если он выложил в инстаграме, то или на эмоциях это сделал, или в клубе уже на него не рассчитывают и контракт рано или поздно разорвут. Вот это тоже вопрос", - резюмировал Зверов.