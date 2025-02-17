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Опытный экс-голкипер Днепра-1 получил предложение от клуба Первой лиги

Первая лига
Обновлено

Валерий Ярчук уже полгода находится без клуба

Опытный экс-голкипер Днепра-1 получил предложение от клуба Первой лиги

Фото: Днепр-1

Новина українською

Бывший вратарь "Днепра-1" Валерий Ярчук может продолжить карьеру в перволиговской "Буковине". Об этом сообщает журналист Дмитрий Венков.

По информации источника, "Подолье" уже сделало предложение 34-летнему киперу.

Впрочем, также интерес к футболиста проявляют другие украинские и зарубежные клубы.

Напомним, что Юрчук с лета находится в статусе свободного агента. Он выступал за "Днепр-1" с начала его основания (с 2017 года) и до его расформирования. Всего в футболке спортклубовцев он провел 63 матча, пропустив 66 мячей.

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Опубликовал: Михаил Черныш
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