Опытный экс-голкипер Днепра-1 получил предложение от клуба Первой лиги

Бывший вратарь "Днепра-1" Валерий Ярчук может продолжить карьеру в перволиговской " Буковине ". Об этом сообщает журналист Дмитрий Венков.

По информации источника, "Подолье" уже сделало предложение 34-летнему киперу.

Впрочем, также интерес к футболиста проявляют другие украинские и зарубежные клубы.

Напомним, что Юрчук с лета находится в статусе свободного агента. Он выступал за "Днепр-1" с начала его основания (с 2017 года) и до его расформирования. Всего в футболке спортклубовцев он провел 63 матча, пропустив 66 мячей.