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Опытный экс-голкипер Днепра-1 получил предложение от клуба Первой лиги
Валерий Ярчук уже полгода находится без клуба
Фото: Днепр-1
Бывший вратарь "Днепра-1" Валерий Ярчук может продолжить карьеру в перволиговской "
По информации источника, "Подолье" уже сделало предложение 34-летнему киперу.
Впрочем, также интерес к футболиста проявляют другие украинские и зарубежные клубы.
Напомним, что Юрчук с лета находится в статусе свободного агента. Он выступал за "Днепр-1" с начала его основания (с 2017 года) и до его расформирования. Всего в футболке спортклубовцев он провел 63 матча, пропустив 66 мячей.
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