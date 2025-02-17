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Последний из потенциальных спонсоров ФСК Мариуполь вышел из переговоров

Первая лига
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Шансов на спасение все меньше

Последний из потенциальных спонсоров ФСК Мариуполь вышел из переговоров

facebook.com/fscmariupol

Новина українською

Последний из потенциальных спонсоров перволиговского ФСК "Мариуполь" вышел из переговорного процесса, сообщает Sport.ua.

Таким образом, шансы на то, что команда продолжит выступления в весенней части сезона, резко ухудшились.

Отмечается, что потенциальных спонсоров отпугивают серьезные задолженности игроков "Мариуполя" по зарплате, которые уже достигают более шести месяцев.

Большинство из них были бы не против вложиться в клуб, однако хотели бы это сделать с "чистого листа".

Напомним, что сейчас "Мариуполь" занимает 10 место в группе "Выбывание" Первой лиги, набрав 18 очков.

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Источник:
sport.ua
Опубликовал: Михаил Черныш
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