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Последний из потенциальных спонсоров ФСК Мариуполь вышел из переговоров
Шансов на спасение все меньше
facebook.com/fscmariupol
Последний из потенциальных спонсоров
Таким образом, шансы на то, что команда продолжит выступления в весенней части сезона, резко ухудшились.
Отмечается, что потенциальных спонсоров отпугивают серьезные задолженности игроков "Мариуполя" по зарплате, которые уже достигают более шести месяцев.
Большинство из них были бы не против вложиться в клуб, однако хотели бы это сделать с "чистого листа".
Напомним, что сейчас "Мариуполь" занимает 10 место в группе "Выбывание" Первой лиги, набрав 18 очков.
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