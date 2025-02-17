Последний из потенциальных спонсоров ФСК Мариуполь вышел из переговоров

Последний из потенциальных спонсоров перволиговского ФСК "Мариуполь" вышел из переговорного процесса, сообщает Sport.ua.

Таким образом, шансы на то, что команда продолжит выступления в весенней части сезона, резко ухудшились.

Отмечается, что потенциальных спонсоров отпугивают серьезные задолженности игроков "Мариуполя" по зарплате, которые уже достигают более шести месяцев.

Большинство из них были бы не против вложиться в клуб, однако хотели бы это сделать с "чистого листа".

Напомним, что сейчас "Мариуполь" занимает 10 место в группе "Выбывание" Первой лиги, набрав 18 очков.