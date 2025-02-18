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Новичок Металлиста 1925: Постараюсь выиграть лигу в этом сезоне и оказаться как можно выше в следующем

Первая лига
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Металлист 1925 подписал перспективного вингера

Новичок Металлиста 1925: Постараюсь выиграть лигу в этом сезоне и оказаться как можно выше в следующем

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Албанский новичок "Металлиста 1925" Эрмир Рашица рассказал о своем решении перебраться в харьковский клуб.

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"Мои эмоции после подписания контракта с "Металлистом 1925" были чрезвычайно сильными. Я очень рад, это большой шаг для меня. Я надеюсь добиться здесь больших успехов.

Что касается моих личных амбиций, то они всегда связаны с тем, чтобы выкладываться на максимум ради клуба и своей карьеры. Вместе с командой я стремлюсь выиграть лигу в этом сезоне и оказаться как можно выше в следующем.

Моя любимая позиция – левый вингер, но я также могу играть на позиции центрального нападающего или правого вингера", – сказал Рашица.

Напомним, что Рашица подписал с "Металлистом 1925" контракт на 3,5 года, перейдя этой зимой из албанского "Скендербеу". По данный СМИ, харьковсий клуб заплатил за парня 300 тысяч евро.

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Металлист 1925 (Харьков) Эрмир Рашица
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Источник:
YouTube-канал Металіста 1925
Опубликовал: Михаил Черныш
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