Новичок Металлиста 1925: Постараюсь выиграть лигу в этом сезоне и оказаться как можно выше в следующем

Албанский новичок "Металлиста 1925" Эрмир Рашица рассказал о своем решении перебраться в харьковский клуб.

"Мои эмоции после подписания контракта с "Металлистом 1925" были чрезвычайно сильными. Я очень рад, это большой шаг для меня. Я надеюсь добиться здесь больших успехов.

Что касается моих личных амбиций, то они всегда связаны с тем, чтобы выкладываться на максимум ради клуба и своей карьеры. Вместе с командой я стремлюсь выиграть лигу в этом сезоне и оказаться как можно выше в следующем.

Моя любимая позиция – левый вингер, но я также могу играть на позиции центрального нападающего или правого вингера", – сказал Рашица.