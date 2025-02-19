С голом новичка. Металлист 1925 обыграл Ужгород в первом спарринге дня

Перволиговый "Металлист 1925" провел первый из двух запланированных на сегодня товарищеских матчей. Подопечные Патрика ван Леувена встречались с представителем Второй лиги - ФК "Ужгород".

"Желто-черные" первыми открыли счет - на 8-й минуте отличился зимний новичок Педро Артур. Перед уходом на перерыв закарпатский клуб сравнял счет усилиями Дмитрия Антошина. А под конец поединка, на 86-й минуте нападающий "Металлиста 1925" Ари Моура забил одиннадцатиметровый одиннадцатиметровый удар и вырвал победу для своей команды - 2:1.

Сегодня "Металлист 1925" проведет еще один контрольный поединок. В 14:30 харьковчане сыграют с "Подольем".

Товарищеский матч

19 февраля 2025 года

"Металлист 1925" - "Ужгород" 2:1

Голы: Педро Артур 8, Ари Моура 86 (пен) - Антошин 60

Предупреждения: Лушпинь 39, Шух 79

"Металлист 1925": Мозиль (Проценко 46), Гусев, Салюк, Снурницын (Засовицкий 63), Кондратюк, Литвиненко (к), Ари Моура, Король, Нагнойный (Пильганчук 73), Педро Артур, Бугай.

"Ужгород" : Постемский, Минайленко (к), Лушпинь, Вовкунович, Шух, Волошин, Емере, Богомаз, Немецков, Коваленко.