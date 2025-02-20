Переговоры не увенчались успехом: Экс-форвард Миная не станет игроком Виктории

Бывший нападающий "Миная" Михаил Плохотнюк не станет игроком сумской "Виктории". Об этом пишет журналист Дмитрий Венков в своем Telegram-канале.

Согласно данным источника, футболист покинул расположение перволигового клуба. Стороны не договорились о сотрудничестве.

В первой части текущего сезона 25-летний центральный нападающий выступал за "Минай" и провел три матча.

Напомним, Плохотнюк является воспитанником одесского "Черноморца". Он успел поиграть за "Ингулец", румынские "Поли Яссы", "Слатина" и "Думбревица", а также эстонский "Нимме Юнайтед".