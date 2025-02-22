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Спиваковский: Бывшая звезда киевского Динамо заинтересовал Первую лигу
Переход может произойти до закрытия трансферного окна
Бывший защитник киевского "Динамо", а теперь игрок "Колоса" Никита Бурда не тренируется с первой командой и рассматривает предложения от других клубов. Об этом сообщил Михаил Спиваковский.
По имеющейся информации, у Бурды есть предложения от зарубежных клубов, однако он принял решение не покидать страну. Поэтому вполне реалистично, что он может присоединиться к "Металлисту 1925", который выступает в Первой лиге. Переход может произойти до закрытия трансферного окна.
Добавим, что в этом сезоне за ковалевскую команду 29-летний игрок провел 6 матчей во всех турнирах.
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