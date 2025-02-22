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Экс-полузащитник ЮКСЫ перешел к одному из лидеров Первой Лиги

Первая лига

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Экс-полузащитник ЮКСЫ перешел к одному из лидеров Первой Лиги

Фото - Агробізнес

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Экс-полузащитник ЮКСЫ перешел к одному из лидеров Первой Лиги

"Агробизнес" представил нового игрока команды - 20-летнего полузащитника Александра Шевчука. Футболист выбрал себе игровой номер 23.

О сроках контракта клуб не сообщает.

Александр Шевчук играл за "Волынь" в детско-юношеском футболе. В профессиональном футболе выступал за юношескую команду "Миная" и тарасовскую "ЮКСУ". Также Шевчук выступал за юношескую и вторую команду польской "Краковии"

До перехода в "Агробизнес" играл за любительский "Луцксантехмонтаж-536".

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В "ЮКСА" футболист играл в сезоне 2023/24. За тарасовский клуб полузащитник сыграл в 11-ти матчах.

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Агробизнес (Волочиск)
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Источник:
Агробізнес
Опубликовал: Владислав Прийменко
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