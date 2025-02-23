Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
ЮКСА может усилиться экс-игроком дубля пражской Спарты и футболистом Кривбасса
Коллектив из Тарасовки работает над кадровым вопросом
Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва
На просмотр в клуб прибыли два футболиста. Это защитник Вадим Червак, в первой половине сезона игравший за "Металлист 1925". Также к "крестоносцам" приехал полузащитник "Кривбасса" Владислав Семотюк.
Вадим присоединился к харьковской команде летом 2023 и с тех пор провел 19 матчей. В сезоне 2022/23 защищал цвета "Полесья". Также он успел поиграть за дубль пражской "Спарты" и коллектив U-21, чешский "Влашим" и словацкий "Михаловце".
Владислав в "Кривбассе" сыграл лишь 10 поединков с июля 2022-го, когда перешел в клуб с "Прикарпатья". В течение прошлого года выступал в аренде в составе "Миная" и "Руха".
Популярное сейчас
- Усик покинул арену в Эр-Рияде перед поединком двух россиян. Видео
- Россияне ночью атаковали Украину 267 беспилотниками и баллистикой. Сколько сбило ПВО?
- Паркер во втором раунде нокаутировал Баколе. Видео
- Спиваковский: Бывшая звезда киевского Динамо заинтересовал Первую лигу
- Ради любви: одна из самых красивых футболисток покинула свой клуб
- С дублем ассистов от Месси. Интер Майами в меньшинстве спасся от поражения в MLS на 90+10 минуте – ВИДЕО