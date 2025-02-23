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ЮКСА может усилиться экс-игроком дубля пражской Спарты и футболистом Кривбасса

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ЮКСА может усилиться экс-игроком дубля пражской Спарты и футболистом Кривбасса

Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва

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На просмотр в клуб прибыли два футболиста. Это защитник Вадим Червак, в первой половине сезона игравший за "Металлист 1925". Также к "крестоносцам" приехал полузащитник "Кривбасса" Владислав Семотюк.

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Вадим присоединился к харьковской команде летом 2023 и с тех пор провел 19 матчей. В сезоне 2022/23 защищал цвета "Полесья". Также он успел поиграть за дубль пражской "Спарты" и коллектив U-21, чешский "Влашим" и словацкий "Михаловце".

Владислав в "Кривбассе" сыграл лишь 10 поединков с июля 2022-го, когда перешел в клуб с "Прикарпатья". В течение прошлого года выступал в аренде в составе "Миная" и "Руха".

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Источник:
Dmytro Vienkov
Опубликовал: Александр Симченко
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