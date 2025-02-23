Один из лидеров Первой лиги подписал опытного защитника Ингульца

Один из лидеров Первой лиги подписал опытного центрального защитника "Ингульца".

ФК "Кудровка" официального объявила о подписании Михаила Шершня на правах свободного агента. Известно, что 29-летний футболист будет играть под 27-м номером в новой команде. Его предыдущим клубом был "Ингулец", за который защитник провел 12 игр в Украинской Премьер-Лиге в текущем сезоне. Всего на его счету в УПЛ 45 матчей и один гол.

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Также напомним, что в период с 2019 по 2023 год Михаил Шершень выступал за харьковский "Металлист 1925", за который он провел 84 матча и забил 4 гола.