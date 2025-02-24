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Нива Тернополь представила своего первого зимнего новичка

Первая лига

Состав тернополян пополнил защитник Андрей Демиденко

Нива Тернополь представила своего первого зимнего новичка

Фото: Нива Тернопіль

Новина українською

Тернопольская "Нива" официально представила первого зимнего новичка. Им стал 21-летний защитник Андрей Демиденко.

Детали соглашения неизвестны. Согласно данным Transfermarkt, его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2025 года.

Первую часть текущего сезона он провел в ФК "ЮКСА". На его счету 2 матча.

Андрей уже успел проявить себя за "Ниву", забив гол в товарищеском матче против ФК "Скала 1911" и получил положительные отзывы от тренерского штаба.

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Источник:
Нива Тернопіль
Опубликовал: Алина Ерофеева
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