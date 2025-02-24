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Запорожский Металлург сменил клубную эмблему. ФОТО

Первая лига

Новаторский подход от запорожцев

Запорожский Металлург сменил клубную эмблему. ФОТО

mfcmetalurg.com

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Запорожский "Металлург" сообщил о смене клубной эмблемы.

"За время проведения конкурса мы получили десятки уникальных вариантов талантливых дизайнеров и болельщиков.

Спасибо каждому, кто участвовал в создании новой эмблемы "Металлурга". Ваша поддержка и креативность еще раз доказали, что "Металлург" – настоящая футбольная семья.

После тщательного отбора мы определили новую эмблему, символизирующую "Металлург" на данном этапе развития клуба.

Концепция эмблемы:

Логотип СК "Металлург Запорожья" объединяет природные и индустриальные символы, отражающие историю и дух нашего города. Центральным элементом логотипа является стилизованное изображение лисы, олицетворяющей скорость, хитрость и стратегическое мышление – качества, необходимые в спорте.

Контуры образа формирует буква "М", символизирующая название клуба, связанное со знаменитой металлургической историей города. Таким образом, эмблема объединяет природный символ – лиса, который живет на легендарном острове Хортица и индустриальное наследие Запорожья.

Цветовая гамма клуба также имеет глубокое содержание:

черный символизирует металл в твердом состоянии, олицетворяющий силу, надежность и устойчивость.

желтый олицетворяет раскаленный металл, который ассоциируется с энергией, динамикой и стремлением к изменениям.

красный отражает расплавленный металл, символизирующий страсть, решительность и несокрушимую волю к борьбе.

На логотипе отдельно размещены цифры "1935", чествующие год рождения спортивной истории города. Именно тогда состоялся первый матч футбольной команды местного завода, который стал отправной точкой популяризации спорта в Запорожье и положил начало традиции развития различных видов спортивной деятельности", – говорится в заявлении запорожского клуба.

Напомним, что по итогам осенней части сезона Первой лиги "Металлург" Запорожье занял 7-е место в группе В и весной будет бороться за сохранение прописки в дивизионе.

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Металлург (Запорожье)
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1 голосов
Комментарии
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TIRAN (Донецк (Украина!))
24.02.2025 в 20:18
волки, лисы, птицы... зоопарк, а не упл
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Комментарии 3
TIRAN (Донецк (Украина!))
24.02.2025 в 20:18
волки, лисы, птицы... зоопарк, а не упл
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0
1
Romerik (YNWA)
24.02.2025 в 20:11
Мітьюлланд Запоріжжя
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0
0
янковский ян (Запорожье)
24.02.2025 в 19:55
Зачем? Чем та была плохая? Тем более она была похожа на эмблему 80.-х. одну из самых лучших. Снова деньги нужно было куда то деть?
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