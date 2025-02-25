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Экс-тренер Александрии трудоустроился в клубе Первой лиги
Он будет работать ассистентом главного тренера ФК "ЮКСА"
Фото: ФК ЮКСА
ФК "ЮКСА" сообщил о кадровых изменениях в тренерском штабе Дмитрия Чирикала. Новым ассистентом главного тренера стал Александр Ломко.
Как игрок, Александр Сергеевич защищал цвета "Александрии", кропивницкой "Зирки", каменской "Стали" и ряда других украинских клубов.
В тренерской карьере Ломко работал ассистентом в "Александрии", ЛНЗ U-19, а также старшим тренером "Александрии" U-21. Вместе с Дмитрием Чирикалом он в прошлом году привел "Дружбу" к золотым медалям Второй лиги.
"ЮКСА" занимает 7-е место в Чемпионской группе Первой лиги, имея в своем активе 22 очка.
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