Экс-тренер Александрии трудоустроился в клубе Первой лиги

ФК "ЮКСА" сообщил о кадровых изменениях в тренерском штабе Дмитрия Чирикала. Новым ассистентом главного тренера стал Александр Ломко.

Как игрок, Александр Сергеевич защищал цвета "Александрии", кропивницкой "Зирки", каменской "Стали" и ряда других украинских клубов.

В тренерской карьере Ломко работал ассистентом в "Александрии", ЛНЗ U-19, а также старшим тренером "Александрии" U-21. Вместе с Дмитрием Чирикалом он в прошлом году привел "Дружбу" к золотым медалям Второй лиги.

"ЮКСА" занимает 7-е место в Чемпионской группе Первой лиги, имея в своем активе 22 очка.