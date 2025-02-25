ФК "Металлист 1925" официально объявил о пополнении в тренерском штабе команды.

В сообщении от клуба говорится о том, что к тренерскому штабу основной команды присоединился Деннис Гентенар. 49-летний нидерландский специалист будет помогать Патрику ван Леувену с подготовкой голкиперов.

Читайте также Сын Гусева будет играть за Металлист 1925

Также известно, что Сергей Вольваков, который до этого работал тренером вратарей "Металлиста 1925", остается в структуре клуба и будет отвечать за вратарскую вертикаль от академии до основной команды.

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

После завершения игровой карьеры первым местом работы Денниса Гентенара была молодежная академия "Аякса". Впоследствии он работал под руководством Патрика ван Леувена в донецком "Шахтере".