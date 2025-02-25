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Металлист 1925 официально объявил о пополнении в тренерском штабе команды
Харьковский клуб нашел нового специалиста по подготовке вратарей
Фото - ФK Металіст 1925 Харків
ФК "Металлист 1925" официально объявил о пополнении в тренерском штабе команды.
В сообщении от клуба говорится о том, что к тренерскому штабу основной команды присоединился Деннис Гентенар. 49-летний нидерландский специалист будет помогать Патрику ван Леувену с подготовкой голкиперов.
Также известно, что Сергей Вольваков, который до этого работал тренером вратарей "Металлиста 1925", остается в структуре клуба и будет отвечать за вратарскую вертикаль от академии до основной команды.
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После завершения игровой карьеры первым местом работы Денниса Гентенара была молодежная академия "Аякса". Впоследствии он работал под руководством Патрика ван Леувена в донецком "Шахтере".
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