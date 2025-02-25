Стало известно, когда решится судьба ФСК Мариуполь

ФСК "Мариуполь" является единственной командой ПФЛ, которая еще не начинала подготовку ко второй части сезона, сообщает Sport.ua.

По информации источника, клуб, который находится в трудном финансовом положении, пока не ведет переговоров ни с одним потенциальным инвестором. На контракте еще остается 15 футболистов, но каждую неделю ряды "горожан" сокращаются на 2-3 футболиста.

Поэтому не исключается, что до 10 марта, когда в Первой лиге завершается заявочная кампания, у ФСК "Мариуполя" не наберется минимального количества игроков для выхода на поле. Все идет к тому, что на следующей неделе клуб может официально объявить о снятии с дистанции, и в группе "Выбывания" на одну команду станет меньше.

Пока что ФСК "Мариуполь" занимает десятое место в группе "Выбывание", набрав 18 очков.