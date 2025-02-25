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Клуб Первой лиги просматривает сразу восемь игроков
Некоторых потенциальных новичков удалось идентифицировать
instagram.com/fc.kremin
В "Кремне", который недавно возобновил подготовку к весенней части сезона Первой лиги, сейчас на просмотре находятся около восьми игроков. Об этом сообщает журналист Дмитрий Венков.
Некоторых потенциальных новичков удалось идентифицировать:
- Ян Каранга – центральный нападающий, 24 года, предыдущий клуб – "Подолье", 1 гол в 12 матчах в первой части сезона;
- Даниил Сидоренко – центральный защитник, 22 года, предыдущий клуб – "Локомотив" (Киев), 4 матча в первой части сезона;
- Владислав Игнатенко – правый защитник, 24 года, последние полгода находился без клуба.
Напомним, что клуб сейчас переживает не лучшие в финансовом плане временя и зимой потерял приличное количество игроков.
Сейчас "Кремень" занимает 16 место в группе "Выбывание" Первой лиги, набрав 9 очков.
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Опубликовал: Михаил Черныш
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