Клуб Первой лиги просматривает сразу восемь игроков

В "Кремне", который недавно возобновил подготовку к весенней части сезона Первой лиги, сейчас на просмотре находятся около восьми игроков. Об этом сообщает журналист Дмитрий Венков.

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Некоторых потенциальных новичков удалось идентифицировать:

Ян Каранга – центральный нападающий, 24 года, предыдущий клуб – "Подолье", 1 гол в 12 матчах в первой части сезона;

Даниил Сидоренко – центральный защитник, 22 года, предыдущий клуб – "Локомотив" (Киев), 4 матча в первой части сезона;

Владислав Игнатенко – правый защитник, 24 года, последние полгода находился без клуба.

Напомним, что клуб сейчас переживает не лучшие в финансовом плане временя и зимой потерял приличное количество игроков.

Сейчас "Кремень" занимает 16 место в группе "Выбывание" Первой лиги, набрав 9 очков.