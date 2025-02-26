"15 игроков? Гораздо меньше". Тренер ФСК Мариуполь рассказал о судьбе клуба

Главный тренер ФСК "Мариуполь" Олег Красноперов подтвердил, что команда еще не начала подготовку ко второй части сезона. Также он сообщил, что на данный момент около 5-6 игроков находятся на контракте.

- Олег Владимирович, Вы и ваши подопечные на самом деле до сих пор в отпуске?

- Да, это правда, мы до сих пор не собрались и не начали подготовку ко второй половине чемпионата. И сразу отвечу на вопрос: "Почему?" Потому, что у нас по-прежнему нет спонсора. Элементарно нет денег, чтобы мы могли организовать хоть какой-то сбор и начать тренировочный процесс. Мы до сих пор ищем инвестора.

- Шансы на то, что ФСК "Мариуполь" не канет в лету, то есть не снимется с розыгрыша Первой лиги, есть?

- Пока команду не расформировали, какие-то шансы есть... Ждем, верим, что появится какой-то меценат, но пока ну очень все сложно.

- Уже 10 марта в Первой лиге завершается заявочная кампания. Говорят, что сейчас на контракте с ФСК "Мариуполь" находится лишь 15 игроков и каждый день их количество уменьшается. Получается, что есть такой вариант, что Вам не удастся элементарно собрать даже минимального количества футболистов?

- Да какие 15 игроков? Вы о чем! Меньше! Гораздо меньше. Сейчас у меня есть пять-шесть игроков в команде, то есть на контракте с клубом. И то, знаете, это не факт. Все те ребята, которые покинули команду, я ни одного не осуждаю. Я их понимаю, потому что и так они доиграли, дотянули первую часть чемпионата. Ну не могут футболисты год бесплатно играть на профессиональном уровне!

Мне бы очень хотелось сохранить команду, но от меня фактически ничего не зависит. Сейчас город оккупирован, и если исчезнет клуб, то, пока город под россиянами, вряд ли его кто-то возродит именно под названием Мариуполь. Как бы там ни было, а заупокойную заказывать рано. Еще поборемся!", - отметил Красноперов.