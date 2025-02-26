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Кудровка завершила сотрудничество с центральным защитником

Первая лига

Артем Васько покинул клуб свободным агентом

Кудровка завершила сотрудничество с центральным защитником

Фото: ФК Кудрівка

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ФК "Кудровка" завершила сотрудничество с центральным защитником Артемом Васько, сообщает клубная пресс-служба.

"Мы искренне благодарны Артему за его профессионализм, преданность и весомый вклад в развитие команды.
Желаем Артему успехов в дальнейшей карьере, новых спортивных достижений и реализации всех его целей! Спасибо за все!", - говорится в сообщении.

24-летний Васько присоединился к команде в марте 2024 года. В текущем сезоне он принял участие в двух матчах, без результативных действий.

Ранее ФК "Кудровка" объявила о подписании опытного защитника "Ингульца".

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Источник:
ФК Кудрівка
Опубликовал: Алина Ерофеева
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