ФК "Кудровка" завершила сотрудничество с центральным защитником Артемом Васько, сообщает клубная пресс-служба.

"Мы искренне благодарны Артему за его профессионализм, преданность и весомый вклад в развитие команды.

Желаем Артему успехов в дальнейшей карьере, новых спортивных достижений и реализации всех его целей! Спасибо за все!", - говорится в сообщении.

24-летний Васько присоединился к команде в марте 2024 года. В текущем сезоне он принял участие в двух матчах, без результативных действий.

Ранее ФК "Кудровка" объявила о подписании опытного защитника "Ингульца".