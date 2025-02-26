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Кудровка завершила сотрудничество с центральным защитником
Артем Васько покинул клуб свободным агентом
Фото: ФК Кудрівка
ФК "Кудровка" завершила сотрудничество с центральным защитником Артемом Васько, сообщает клубная пресс-служба.
"Мы искренне благодарны Артему за его профессионализм, преданность и весомый вклад в развитие команды.
Желаем Артему успехов в дальнейшей карьере, новых спортивных достижений и реализации всех его целей! Спасибо за все!", - говорится в сообщении.
24-летний Васько присоединился к команде в марте 2024 года. В текущем сезоне он принял участие в двух матчах, без результативных действий.
Ранее ФК "Кудровка" объявила о подписании опытного защитника "Ингульца".
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