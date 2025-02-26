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"Имел пару разговоров с руководством". Мог ли Ракицкий купить клуб Первой лиги?
Конкретных договоренностей между сторонами не было
shakhtar.com
Главный тренер ФСК "Мариуполь" Олег Красноперов прокомментировал информацию СМИ о том, что экс-защитник "Шахтера" Ярослав Ракицкий мог стать инвестором перволигового клуба.
"Со мной Ракицкий не контактировал. Насколько мне известно, он имел пару разговоров с руководством клуба, но ни до чего конкретного не договорились, вероятно. Меня на этих встречах не было, поэтому я не могу говорить, что обсуждали, почему не получилось сотрудничества никакого.
Хотел ли Ракицкий действительно приобрести клуб, спонсировать его или протянуть нам руку помощи, вы этот вопрос ему задайте", - сказал Красноперов в интервью изданию Украинский футбол.
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