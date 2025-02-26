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"Имел пару разговоров с руководством". Мог ли Ракицкий купить клуб Первой лиги?

Первая лига

Конкретных договоренностей между сторонами не было

"Имел пару разговоров с руководством". Мог ли Ракицкий купить клуб Первой лиги?

shakhtar.com

Новина українською

Главный тренер ФСК "Мариуполь" Олег Красноперов прокомментировал информацию СМИ о том, что экс-защитник "Шахтера" Ярослав Ракицкий мог стать инвестором перволигового клуба.

"Со мной Ракицкий не контактировал. Насколько мне известно, он имел пару разговоров с руководством клуба, но ни до чего конкретного не договорились, вероятно. Меня на этих встречах не было, поэтому я не могу говорить, что обсуждали, почему не получилось сотрудничества никакого.

Хотел ли Ракицкий действительно приобрести клуб, спонсировать его или протянуть нам руку помощи, вы этот вопрос ему задайте", - сказал Красноперов в интервью изданию Украинский футбол.

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Источник:
Український футбол
Опубликовал: Алина Ерофеева
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