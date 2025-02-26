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Воспитанник Динамо прибыл на просмотр в ФК ЮКСА

Первая лига

Недавно он покинул "Оболонь"

Воспитанник Динамо прибыл на просмотр в ФК ЮКСА

Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва

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Бывший центральный защитник "Оболони" Павел Лукьянчук прибыл в расположение клуба Первой лиги.

Как сообщает журналист Дмитрий Венков, 28-летний футболист пройдет просмотр в ФК "ЮКСА".

В январе главный тренер "пивоваров" Сергей Шищенко сообщил, что Лукьянчук покинул клуб. Он защищал цвета киевского коллектива с лета 2020 года. В нынешнем сезоне он провел 6 матчей во всех турнирах и отдал одну результативную передачу.

Напомним, Лукьянчук - воспитанник киевского "Динамо", выступал за донецкий "Олимпик" и "Верес". За рубежом успел поиграть за венгерскую "Кишварду" и польский ГКС.

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Опубликовал: Алина Ерофеева
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