Воспитанник Динамо прибыл на просмотр в ФК ЮКСА

Бывший центральный защитник "Оболони" Павел Лукьянчук прибыл в расположение клуба Первой лиги.

Как сообщает журналист Дмитрий Венков, 28-летний футболист пройдет просмотр в ФК "ЮКСА".

В январе главный тренер "пивоваров" Сергей Шищенко сообщил, что Лукьянчук покинул клуб. Он защищал цвета киевского коллектива с лета 2020 года. В нынешнем сезоне он провел 6 матчей во всех турнирах и отдал одну результативную передачу.

Напомним, Лукьянчук - воспитанник киевского "Динамо", выступал за донецкий "Олимпик" и "Верес". За рубежом успел поиграть за венгерскую "Кишварду" и польский ГКС.