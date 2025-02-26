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Тренер ФСК Мариуполь: Всем игрокам прямо говорю: Есть вариант? Принимайте его
В клубе пока нет определенности
Команда 1/Автор невідомий
Главный тренер ФСК "Мариуполь" Олег Красноперов рассказал, что в случае предложений он советует игрокам переходить в другие команды и сам готов рассмотреть возможные варианты.
- Какая у Вас сейчас коммуникация с командой, со своим штабом?
- Даже и не знаю, что сказать. Примерно такая же, как сейчас с вами. На телефоне. Общаемся. Все интересуются ежедневно, что и как с клубом... Я всем игрокам прямо говорю: "Есть вариант? Принимайте его!" В ФСК "Мариуполь" сейчас нет никакой конкретики.
- Вопрос ребром - а не ищете ли уже себе запасной аэродром, то есть новую команду? Вы специалист с именем.
- Повторюсь, ситуация в ФСК "Мариуполь" максимально сложная, конкретики никакой, все идет к тому, что... Ну, вы понимаете. Если у меня будет предложение, я его рассмотрю. Пока ко мне никто не обращался.
В худшем случае - буду что-то искать. И я, и мои ассистенты, врачи и все сотрудники. В наше время необходимо иметь работу. Хоть какую-то. У всех есть семьи, их надо кормить..., - резюмировал Красноперов.
Ранее Красноперов прокомментировал слухи о возможной покупке клуба Ярославом Ракицким.
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