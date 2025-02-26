Мба - не NBA. Металлист 1925 подписал очередного легионера и оригинально представил

Один из лидеров Первой лиги, харьковский " Металлист 1925 ", официально объявил о подписании очередного зимнего новичка.

Им стал нигерийский форвард албанского клуба "Партизани" Кристиана Мба.

Контракт с 25-летним игроком рассчитан на 3.5 года.

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В "Металлисте 1925" новичок будет выступать под 80-м номером.

Кристиан Мба родился в нигерийском городе Асаба. На профессиональном уровне играл за косовский клуб "Трепча 89" (18 матчей, 10 голов) и албанский "Партизани" (63 матча, 15 голов).

Интересно, что "Партизани" объявил об уходе Кристиана Мба в "Металлист 1925" еще в начале января, но харьковчане только сейчас подтвердили трансфер и представили игрока с помощью оригинального видеоролика.