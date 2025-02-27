Экс-игрок клубов УПЛ. Ковалец рассказал о новичке и подготовке Подолья

"Подолье" решило провести внеплановый спарринг с винницкой "Нивой". За неполный месяц это будет уже третья встреча соперников. В первой из них хмельницкая команда взяла верх 1:0, а во втором была зафиксирована ничья - 2:2.

Главный тренер "Подолья" Сергей Ковалец в комментарии Sport.ua прокомментировал подготовку команды ко второй части сезона.

"С "Нивой" сыграем в Виннице, и на этом первый этап подготовки к весенней части чемпионата будет завершен. После этого подопечные получат три выходных, а дальше нас ждет второй этап. Его проведем с 3 по 14 марта в Винниках, где также запланирован ряд спаррингов. Что касается новичков, то в последнее время клуб подписал нескольких молодых воспитанников местного футбола и опытного защитника Антона Савина, предыдущим клубом в карьере которого был "Мариуполь". Кроме него, он играл и за другие клубы Премьер-лиги", – сказал Ковалец.

Савин уже не первый новичок команды Ковальца с опытом выступлений в Премьер-лиге. Интересно, что он чуть больше двух недель назад отпраздновал свое 35-летие. Именно такой игровой номер Савин выбрал для выступлений в "Подолье".