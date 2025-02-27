Ситуация сложная. Клуб Первой лиги находится под угрозой исчезновения

Вышгородский "Диназ" может прекратить существование из-за финансовых трудностей.

Сейчас у представителя Первой лиги есть серьезные задолженности по зарплате перед игроками и тренерским штабом.

В частности, главный тренер "Диназа" Александр Рябоконь сообщил о прекращении сотрудничества с клубом, и отметил, что ситуация остается сложной:

"Добрый день. В "Диназе" не работаю. За комментариями обращайтесь к Сергею Старенькому (директор - прим.). Ситуация сложная, но команда будет жить. Это все, что я знаю. Спасибо", - ответил специалист на вопрос о будущем.

По итогам первой части сезона занял восьмое место в группе B Первой Лиги и попал в "Группу выбывания".



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