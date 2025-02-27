  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Первая лига
  4. Ситуация сложная. Клуб Первой лиги находится под угрозой исчезновения
В тренде
Первая лига
Первая лига

Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Ситуация сложная. Клуб Первой лиги находится под угрозой исчезновения

Первая лига

Впрочем, надежда есть

Ситуация сложная. Клуб Первой лиги находится под угрозой исчезновения

Фото: ФК Діназ

Новина українською

Вышгородский "Диназ" может прекратить существование из-за финансовых трудностей.

Сейчас у представителя Первой лиги есть серьезные задолженности по зарплате перед игроками и тренерским штабом.

В частности, главный тренер "Диназа" Александр Рябоконь сообщил о прекращении сотрудничества с клубом, и отметил, что ситуация остается сложной:

"Добрый день. В "Диназе" не работаю. За комментариями обращайтесь к Сергею Старенькому (директор - прим.). Ситуация сложная, но команда будет жить. Это все, что я знаю. Спасибо", - ответил специалист на вопрос о будущем.

По итогам первой части сезона занял восьмое место в группе B Первой Лиги и попал в "Группу выбывания".

Читайте такжеСтало известно, где состоится кубковый матч Буковина - Виктория

По теме
yellow-arrow
Стало известно, где состоится кубковый матч Буковина - Виктория
yellow-arrow
Экс-игрок клубов УПЛ. Ковалец рассказал о новичке и подготовке Подолья
yellow-arrow
Мба - не NBA. Металлист 1925 подписал очередного легионера и оригинально представил
Первая лига Александр Рябоконь Диназ (Вышгород) тренер
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Український футбол
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
35 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости