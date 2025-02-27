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Металлист 1925 сыграл в результативную ничью в спарринге с Буковиной

Первая лига

Проявили характер

Металлист 1925 сыграл в результативную ничью в спарринге с Буковиной

Буковина

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"Металлист 1925" и „Буковина“ разошлись миром в контрольном матче в рамках подготовки ко второй части сезона.

Уже к 32-й минуте "Буковина" вышла вперед со счетом 2:0. Через 7 минут минут один мяч с пенальти отыграл Сергей Стень, а добыл ничью для харьковского клуба в концовке встречи Рамик Гаджиев.

Напомним, оба клуба выступают в Первой лиге. "Металлист 1925" в турнирной таблице - пятый, "Буковина" - восьмая.

Спарринг. 27 февраля, Винники.

"Металлист 1925" - "Буковина“ - 2:2

Голы: Стень 39 (пен), Гаджиев 90 - Бойчук 24, Гончарук 32

"Металлист 1925": Варакута (Проценко 46), Капинус, Имереков (к), Снурницын, Черноморец, Литвиненко, Гаджиев, Панченко (Кондратюк 64), Чурко (Король 25), Стень (Пушкуца 61), Бугай.

"Буковина": Пономаренко (Погорелый, 60), Солдат (Шинкаренко, 60), Лопыренок (Дудник, 60), Безуглый (Прокопчук, 60), Рудавский (Морговский, 60), Кольцов (к) (Бусько, 60), Тищенко (Глущук, 60, Орлов, 74), Плакса (Хамелюк, 60), Бодня (Голуб, 60), Гончарук (Стецюра, 60), Бойчук (Андрейчук, 60).

Предупреждения: Имереков 15, Бугай 72 - Дудник 89.

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Источник:
Буковина
Опубликовал: Александр Бураков
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