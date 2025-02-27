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ЮКСА прекратила сотрудничество с защитником, который подозревался в участии в договорном матче
Дмитрий Махнев покинул клуб
t.me/fcucsa
Перволиговский клуб ЮКСА официально попрощался с 28-летним защитником Дмитрием Махневым, который подозревался в договорном матче.
Подробностей расторжения контракта клуб не дает.
Напомним, что недавно появилась информация, что матч 18-го тура Первой лиги "Виктория" – ЮКСА (5:1) заинтересовался Комитет этики и честной игры.
В результате внутреннего клубного расследования ЮКСА по меньшей мере двое футболистов были отправлены на проверку на детекторе. Один из них – 28-летний центральный защитник Дмитрий Махнев.
Сам футболист отрицал свою запятнанность и дважды проходил полиграф, чтобы доказать непричастность.
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