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Третье подольское дерби этой зимой завершилось в пользу команды Ковальца
Подготовка команд первой и второй лиг - в разгаре
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В ходе подготовки к весеннему отрезку чемпионата первой лиги хмельницкое "
- Сегодня было настоящее подольское дерби. Спарринг проходил на искусственном поле стадиона "Нива". Мы победили со счетом 2:0, - сказал рулевой "Подолья" - Мячи в составе нашей команды в первом тайме забили Виталий Гемега и Владислав Чушенко. В этом поединке провели немало замен, ведь в ходе подготовки просматриваем группу потенциальных новичков, среди которых молодые ребята и местные воспитанники. Игра была боевая, никто не хотел уступать. К сожалению, не обошлось без травм - их получили двое игроков.
Начиная с января этого года "Подолье" уже в третий раз встречается с винницкой "Нивой". До этого хмельничане один матч выиграли 1:0, а второй свели вничью, 2:2. Кроме спаррингов с соперником из Винницы команда Ковальца померилась силами с коллегами из первой лиги - волочиским "Агробизнесом" и харьковским "Металлистом 1925". Во встрече с земляками из Хмельницкой области "Подолье" выиграло 1:0, а в игре с харьковчанами была зафиксирована ничья 0:0.
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