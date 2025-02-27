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Третье подольское дерби этой зимой завершилось в пользу команды Ковальца

Первая лига
Обновлено

Подготовка команд первой и второй лиг - в разгаре

Третье подольское дерби этой зимой завершилось в пользу команды Ковальца

instagram.com/fcpodillya_official

Вячеслав Кульчицкий Автор UA-Футбол
Новина українською

В ходе подготовки к весеннему отрезку чемпионата первой лиги хмельницкое "Подолье" сыграло очередной контрольный матч. В роли спарринг-партнера команды Сергея Ковальца выступил давний знакомый - второлиговая винницкая "Нива". Игра, которая состоялась сегодня в Виннице, завершилась победой старшего по рангу коллектива.

- Сегодня было настоящее подольское дерби. Спарринг проходил на искусственном поле стадиона "Нива". Мы победили со счетом 2:0, - сказал рулевой "Подолья" - Мячи в составе нашей команды в первом тайме забили Виталий Гемега и Владислав Чушенко. В этом поединке провели немало замен, ведь в ходе подготовки просматриваем группу потенциальных новичков, среди которых молодые ребята и местные воспитанники. Игра была боевая, никто не хотел уступать. К сожалению, не обошлось без травм - их получили двое игроков.

Начиная с января этого года "Подолье" уже в третий раз встречается с винницкой "Нивой". До этого хмельничане один матч выиграли 1:0, а второй свели вничью, 2:2. Кроме спаррингов с соперником из Винницы команда Ковальца померилась силами с коллегами из первой лиги - волочиским "Агробизнесом" и харьковским "Металлистом 1925". Во встрече с земляками из Хмельницкой области "Подолье" выиграло 1:0, а в игре с харьковчанами была зафиксирована ничья 0:0.

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Подолье (Хмельницкий) Нива (Винница)
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