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Диназ начал подготовку к сезону, командой руководит Головко

Первая лига

В распоряжении тренера около 18 футболистов

Диназ начал подготовку к сезону, командой руководит Головко

фото из свободных источников

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Игроки "Диназа" вышли из отпуска и начали учебно-тренировочные сборы. Перед началом сборов команда осталась без главного тренера. Александр Рябоконь покинул "Диназ". В клубе сложная финансовая ситуация.

Команда работает под руководством Александра Головко, сообщает журналист Дмитрий Венков. По его информации в распоряжении тренера около 18 футболистов.

Несколько игроков находятся в команде на просмотре – в большинстве местная молодежь. Также в команду вернулся вратарь Руслан Карнаушенко. В ближайшие дни ожидается приезд еще нескольких новых игроков. Ведутся переговоры о возвращении хавбека Инала Чорткоева.

В турнирной таблице "Диназ" занимает 15 место. В "Группе выбывания" команда будет бороться за сохранение места в Первой лиге.

Александр Головко был главным тренером "Диназа" с февраля 2022 по июль 2024 года. С приходом в команду Рябоконя, Головко стал ассистентом главного тренера.

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Александр Головко Диназ (Вышгород)
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Опубликовал: Михаил Черныш
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