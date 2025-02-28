Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Диназ начал подготовку к сезону, командой руководит Головко
В распоряжении тренера около 18 футболистов
фото из свободных источников
Игроки "
Команда работает под руководством Александра Головко, сообщает журналист Дмитрий Венков. По его информации в распоряжении тренера около 18 футболистов.
Несколько игроков находятся в команде на просмотре – в большинстве местная молодежь. Также в команду вернулся вратарь Руслан Карнаушенко. В ближайшие дни ожидается приезд еще нескольких новых игроков. Ведутся переговоры о возвращении хавбека Инала Чорткоева.
В турнирной таблице "Диназ" занимает 15 место. В "Группе выбывания" команда будет бороться за сохранение места в Первой лиге.
Александр Головко был главным тренером "Диназа" с февраля 2022 по июль 2024 года. С приходом в команду Рябоконя, Головко стал ассистентом главного тренера.
Популярное сейчас
- Динамо дарит шанс конкурентам, Полесье буксует. Турнирная таблица и лучшие бомбардиры УПЛ сезона 2024/25
- Война, соглашение, уважение. Зеленский и Трамп поругались в прямом эфире. ВИДЕО
- УПЛ. Ворскла - Динамо 1:1. Сенсационная ничья в Киеве
- Клуб Первой лиги просматривает сразу восемь игроков
- Ради любви: одна из самых красивых футболисток покинула свой клуб
- Динамо открывает счет в матче против Ворсклы