Рябоконь покинул Диназ, новая эмблема Металлурга. Как провели клубы Первой лиги февраль

Рассказываем все самые интересные новости февраля из расположения клубов Первой лиги, которые вы могли пропустить. Новостей в феврале хватало, поэтому будет о чем рассказать. Осталось чуть больше месяца до старта весенней части сезона.

Группа "Чемпионская"

"Эпицентр"

17-го февраля подопечные Сергея Нагорняка начали вторые учебно-тренировочные сборы в Киеве. Среди результатов контрольных матчей отметим ничью с "Черниговом" 1:1 и ничью с "Чайкой" 1:1. Первый учебно-тренировочный сбор у команды проходил с 1 по 13 февраля.

- "У нас селекция не останавливается. Мы ищем игроков для того, чтобы точечно усилить нашу команду. Поэтому продолжим просмотр других футболистов. И, если поймем, что это тот, кто нам нужен, то подпишем контракт, - сказал Сергей Нагорняк". Известно, что к команде присоединился Демченко, который в первой части сезона играл за "Мариуполь".

"Агробизнес"

В начале января команда начала подготовку к весенней части сезона. Команда уже успела сыграть ряд спаррингов: поражение тернопольской "Ниве" 0:2, поражение "Подолью" 0:1, ничья с "Куликов-Белкой" 1:1, ничья с "Буковиной" 0:0. "Агробизнес" 24-го февраля приехал в Ужгород, где продолжит свою подготовку. Подопечные Чижевского будут тренироваться на искусственном поле поселка Среднее Ужгородского района. Здесь состоятся и большинство контрольных матчей.

Среди новичков отметим подписание Эрнеста Романчука, Андрея Зиня, Артема Нижника, Богдана Козака, Артема Семки и Руслана Бариляка. Безусловно, эти новички должны усилить команду.

"Кудровка"

Февраль был продуктивен для команды из Черниговской области. "Кудровка" сыграла ряд спаррингов: победа над "Денгоффом“ 2:1, победа над "Rebel“ 6:1, ничья против "Ингульца“ 1:1, ничья против "Локомотива“ 0:0, победа над "Викторией“ 5:0 и ничья против ЮКСА 1:1. По словам тренера команды Василия Баранова, сейчас есть около 20-ти игроков, которые претендуют на место в стартовом составе. К "Кудровке" присоединились Мельничук, Козак, Мельниченко, Свитюха, Шершень. Покинул команду Артем Васько.

"Полтава"

Полтавчане продолжают свою подготовку к первому официальному матчу. "Полтава" в первом контрольном матче на сборе сыграла вничью с "Викторией“ - 1:1. В середине февраля подопечные Сысенко должны были сыграть против ЮКСА, но игру отменили из-за погодных условий. Существенных кадровых изменений в "Полтаве" в это межсезонье не планируется. Пока клуб не сообщал о новичках.

"Металлист 1925"

В начале февраля харьковчане отправились в Винники, где продолжили свою подготовку ко второй части сезона. Подопечные Патрика ван Леувена уже сыграли ряд спаррингов. Среди контрольных матчей отметим победу над винницкой "Нивой" (2:1), победу над "Металлургом" (2:0), ничью с "Подольем" (0:0) и ничью с "Буковиной" (2:2). Также стоит обратить внимание на качественную селекцию клуба. Новичками "Металлиста 1925" стали: Гусев, Рашица, Мба, Педро Артур. Среди потерь можно отметить Когута и Пасича.

"Металлист"

Общий тренировочный сбор "желто-синих" начался 3 февраля в Ужгороде. Подготовка будет проходить в течение двух месяцев в режиме ежедневных двухразовых тренировок с контрольными матчами. Харьковчане уже успели сыграть три контрольных матча: нулевая ничья против "Полесья-2", поражение "Прикарпатью" 1:3, поражение "Карпатам" U-19 2:3. Стоит отметить, что в спарринге против "Прикарпатья" были существенные кадровые потери у "Металлиста".

Пока о новичках харьковского клуба ничего не известно. Покинул команду Геннадий Синчук. Сейчас имеют возможность проявить себя молодые футболе из Академии.

ЮКСА

До 24 февраля "крестоносцы" занимались в одноразовом режиме, а после этого перешли на двухразовый режим тренировок. Всего во время подготовки запланированы три учебно-тренировочных сбора. ЮКСА сыграла вничью с "Кудровкой" 1:1, минимально уступила "Колосу" 1:2. По согласию сторон было прекращено сотрудничество с опытным защитником Дмитрием Махневым. Среди новичков отметим подписание Червака, Семотюка, Собослоя.

"Буковина"

Основная часть подготовки команды началась в начале февраля. В конце февраля у черновицкого коллектива завершился первый десятидневный сбор на Закарпатье (таких сборов будет два). Завершит подготовку ко второй части сезона "Буковина" тренировочным сбором в Черновцах. "Буковина" дважды сыграла вничью против "Металлиста 1925“ 2:2 и "Агробизнеса“ 0:0. По словам Григория Чурилова, у команды в этих спаррингах были существенные проблемы с реализацией моментов. Также тренер отметил, что в функциональном плане его подопечные сейчас готовы достаточно неплохо. Присоединились к "Буковине" Прокопчук и Плакса, а покинули команду Фарасеенко, Азизов, Будняк.

Григорий Чурилов рассказал о планах на второй сбор на Закарпатье. - "Это будет последний сбор, который будет проходить в режиме двухразовых тренировок. Конечно, мы не во все дни тренируемся на поле, ведь бывают тренировки командные, игровые, индивидуальные, работа в тренажерном зале. Все комплексно, сбалансировано. Если на самом первом сборе после выхода из отпуска в Черновцах, а затем и первом закарпатском главный акцент был на функциональной готовности, то грядущий сбор будет направлен на технико-тактической подготовке".

Группа "Выбывание"

"Виктория"

Первые учебно-тренировочные сборы сумчан начались 29 января, а завершилась 11 февраля. С 15 февраля "Виктория" на две недели отправилась на тренировочную базу ФК ЛНЗ. С 5 по 17 марта команда будет базироваться в Винниках, УТБ "Рух". Среди спаррингов команды отметим разгромное поражение от "Кудровки" 0:5, ничью с "Чайкой" 2:2, ничью с "Эпицентром" 1:1 и победу над "Александрией-2" 2:1. Известно, что присоединился к сумчанам полузащитник "Диназа" Сейтхалилов. Это довольно неплохое усиление, которое должно пойти на пользу "Виктории".

"Кремень"

"Кремень" вышел из отпуска 20-го февраля. К работе приступили 26 игроков, 13 из них - потенциальные новички.

В рамках тренировочного сбора, который проходит в Кременчуге, "сине-белые" запланировали принять участие в зимнем Кубке. Среди соперников - "Будивельник" - победа 3:0, "Горняк-Спорт" (2 марта), МФК "Кремень-2008" (дата не определена) и "Агротех" (дата не определена).

Также "Кремень" запланировал спарринги с "Тростянцем" (7 марта) и "Александрией-2" (15 и 23 марта).

Отметим, что по обоюдному согласию сторон ряды аутсайдера Первой лиги покинули Александр Дыхтярук ("Ингулец"), Станислав Оксененко и Иван Заиченко (оба - ЛНЗ), Мирослав Трофимюк ("Прикарпатье") и Иван Паламарчук. Еще несколько исполнителей сейчас находятся на просмотре в клубах Первой и Второй лиг.

"Диназ"

Вышгородский клуб вернулся из зимнего перерыва и начал подготовку ко второй части сезона. Команду Первой лиги на сборах возглавляет главный тренер Александр Головко. Александр Рябоконь в "Диназе" больше не работает.

Сейчас в расположении клуба находится около 18 игроков, а также несколько футболистов, которые проходят просмотр. Преимущественно это представители местной молодежи. В состав "Диназа" уже вернулся голкипер Руслан Карнаушенко.

"Нива" Тернополь

В начале февраля коллектив из Тернополя начал полноценную подготовку к весенней части сезона. Тренерский штаб Юрия Вирта запланировал три учебно-тренировочных сбора. Первый тренировочный сбор уже завершился 15-го февраля. Второй проходит с 18 февраля - 4 марта, заключительный этап состоится 7-22 марта. Первым зимним новичком тернопольской "Нивы" стал защитник Андрей Демиденко. 21-летний игрок до недавнего времени выступал за другой клуб Первой лиги - ЮКСА.

"Нива" уже успела сыграть четыре спарринга: победа над "Реверой 1908“ 3:2, победа над "Куликов-Белкой“ 5:2, поражение от "Скалы 1911“ 1:2, победа над "Агробизнесом" 2:0.

Ожидается, что в ближайшие дни к команде присоединятся еще несколько новых исполнителей. Ведутся переговоры о возвращении полузащитника Инала Черткоева.

"Металлург"

"Металлург" уже завершил учебно-тренировочный сбор на Закарпатье. Впереди еще месяц подготовки перед возобновлением соревнований в Первой лиге. - "Мы работали на качественном искусственном поле, в контрольных матчах некоторые игроки получили повреждения, поэтому больше игрового времени получила молодежь. Будут ли ребята из U-19 в основной команде - зависит от них самих. Каждый имеет шанс проявить себя, - говорит Илья Близнюк". Уже с 4 марта команда возобновит работу. Запланированы первые спарринги на этом сборе - клуб договорился о контрольных матчах с "Александрией-2" и "Полтавой".

Также запорожский клуб представил новую эмблему. На логотипе отдельно размещены цифры "1935", которые чествуют год зарождения спортивной истории города.

"Мариуполь"

Ситуация у приазовцев близка к критической. Последний из потенциальных спонсоров перволигового ФСК "Мариуполя" вышел из переговорного процесса. После этого шансы на то, что "горожане" не сойдут с дистанции, резко ухудшились. По имеющейся информации, потенциальных спонсоров отпугивают серьезные задолженности игроков "Мариуполя" по зарплате, которые уже достигают более шести месяцев. Команда до сих пор не начала подготовку ко второй части сезона. По словам Олега Красноперова, на контракте в клубе осталось 5-6 футболистов. Шансов что "Мариуполь" будет играть весной немного.

"Минай"

В середине февраля закарпатцы начали подготовку ко второй части сезона. Новым главным тренером "Миная" стал Евгений Калиниченко. До прихода в закарпатский клуб, Евгений Калиниченко работал тренером в футбольных клубах "Колос", "Заря" и "Нива". Футболисты под руководством Калиниченко сейчас тренируются в двухразовом режиме. Все игроки выдерживают нагрузки, ведь до этого три недели занимались по индивидуальному плану. Пока о новичках ничего не известно.

"Прикарпатье"

В последних числа января команда вышла из отпуска. Сначала игроки "Прикарпатья" провели двухнедельный втягивающий сбор, а затем поехали на двухнедельный общеподготовительный сбор в Закарпатье. С 26 февраля ивано-франковцы продолжают тренироваться в родном городе с выездами в соседнюю Львовскую область на предсезонные спарринги. Все игроки, которые прошли сборы, остались в команде. Кадровых изменений не было.

Среди спаррингов стоит отметить победу над "Металлистом" 3:1. Победу принес дубль Хомы. А вот в матче с "Ужгородом" коллектив из Ивано-Франковска проиграл 1:2 (тоже забил Хома).

"Подолье"

К началу второй части сезона "Подолье" будет готовиться в Хмельницком и Львове. Тренерский штаб запланировал три учебно-тренировочных сбора. Первый этап подготовки хмельницкого коллектива к весенней части сезона начался 22 января и продолжался до 27 февраля. За этот период команда сыграла 5 спаррингов: 3 победы и 2 ничьи. Достаточно активно "Подолье" проводит трансферную политику. Уже присоединились к команде Азизов, Балан, Фастов, Савин. Безусловно, эти трансферы пойдут на пользу "Подолью".