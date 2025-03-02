"Руководство нам так и сказало: ребята, попробуйте": тренер Эпицентра рассказал о задачах выхода в УПЛ

Главный тренер "Эпицентра" Сергей Нагорняк рассказал, ставили ли перед командой задачу выйти в УПЛ.

“Мы попробуем. Руководство нам так и сказало: ребята, попробуйте. У нас за спиной очень надежный спонсор, который сказал, что он включится еще мощнее, если мы пробьемся в Премьер-лигу, чтобы команда в элите украинского футбола выглядела достойно.

Но знаете, за окном война, делать какие-нибудь громкие заявления я бы не хотел. Очень много нюансов есть. Хорошо, что у нас есть стабильное финансирование, но, повторюсь, мы не можем выходить за пределы бюджета, рассчитанного на заработные платы. Главный козырь "Эпицентра" – стабильность", – сказал Нагорняк.