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"Руководство нам так и сказало: ребята, попробуйте": тренер Эпицентра рассказал о задачах выхода в УПЛ

Первая лига
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Спонсор готов нарастить мощность уже по ходу развития событий

"Руководство нам так и сказало: ребята, попробуйте": тренер Эпицентра рассказал о задачах выхода в УПЛ

Фото: ФК Епіцентр

Новина українською

Главный тренер "Эпицентра" Сергей Нагорняк рассказал, ставили ли перед командой задачу выйти в УПЛ.

“Мы попробуем. Руководство нам так и сказало: ребята, попробуйте. У нас за спиной очень надежный спонсор, который сказал, что он включится еще мощнее, если мы пробьемся в Премьер-лигу, чтобы команда в элите украинского футбола выглядела достойно.

Но знаете, за окном война, делать какие-нибудь громкие заявления я бы не хотел. Очень много нюансов есть. Хорошо, что у нас есть стабильное финансирование, но, повторюсь, мы не можем выходить за пределы бюджета, рассчитанного на заработные платы. Главный козырь "Эпицентра" – стабильность", – сказал Нагорняк.

Зимнюю часть чемпионата Первой лиги “Эпицентр” завершил на первом месте группы A. 6 апреля команда стартует в группе повышения в классе, которая борется за выход в УПЛ.

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Источник:
УФ
Опубликовал: Максим Кучер
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