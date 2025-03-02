Тренер Эпицентра: Если бы у нас было разрешение на выезд, мы бы делали сборы не в Украине

Представитель Первой лиги "Эпицентр" 1 февраля начал подготовку ко второй части сезона в Украине. Главный тренер Сергей Нагорняк рассказал, почему команда не может провести собрание за пределами страны.

“Все очень просто – команды Первой лиги не выпускают за границу. Вот и все. Если бы у нас было разрешение на выезд, мы бы готовились не в Украине. Но, знаете, незачем жаловаться. У нас в Киеве комфортные условия: хорошая гостиница, поле”, – сказал Нагорняк.

Также наставник рассказал о кадровых переменах в команде.

“ – На просмотре нет никого. Новичок у нас один. Мы уже подписали полноценный контракт с Егором Демченко. Я уверен, что он поможет нам. Есть хорошие игроки, которые мне нравятся, но мы не отвечаем их требованиям, не тянем. У нас все стабильно с финансами, но есть ограниченный бюджет и за его пределы мы выйти не можем. – То есть, на этом с селекцией все? – Поиски новичков не прекращаются, но, знаете, честно говоря, качественных и квалифицированных футболистов сейчас в Украине мало. Есть неплохие ветераны, но… Иногда что-то нас не устраивает, иногда игроки, с которыми были какие-то переговоры. До возобновления чемпионата еще есть время, так что мы и дальше в процессе поиска. – В одном из интервью Вы сказали, что вполне возможно команду усилят игроки из команд УПЛ. – Было такое. Но, понимаете, сейчас на внутреннем рынке не так много исполнителей из команд Премьер-лиги, которые хотели бы перейти в клуб из Первой лиги. И я их понимаю, это нормальное явление”, – добавил Нагорняк.

Вторая часть сезона начнется для "Эпицентра" матчем против ЮКСА 6 апреля. Обе команды сразятся за выход в УПЛ в чемпионской группе Первой лиги.