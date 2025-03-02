  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Первая лига
  4. "Да это просто ужас": Нагорняк прокомментировал формат Первой лиги
В тренде
Первая лига
Первая лига

Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

"Да это просто ужас": Нагорняк прокомментировал формат Первой лиги

Первая лига

Большая кутерьма

"Да это просто ужас": Нагорняк прокомментировал формат Первой лиги

fcepicentr.com.ua

Новина українською

Главный тренер "Эпицентра" Сергей Нагорняк прокомментировал формат Первой лиги, который предусматривает паузу между кругами в четыре месяца.

“ – Да это просто ужас! Тренироваться без полноценной игровой практики более четырех месяцев – это очень большая пауза, соглашаюсь. По-моему, стартовать можно смело с середины марта, чисел с 20-х. Пока с форматом кутерьма. Чемпионат же вообще должен был сначала стартовать в одну дату, затем в другую, а начался в третью.

Надо что-нибудь думать, менять. С нынешним форматом и тем, что у нас клубы исчезают, спортивный принцип рушится. Регламент сохраняется, за ним все правильно: дают технические поражения одним, начисляют баллы другим. Вопросов нет. Все законно, но... Есть над чем работать в плане формата, как мне кажется.

– Однако это же клубы голосуют за формат. Какая у них аргументация?

– Да, кто-то скажет, это больше разъездов, соответственно больше расходов, но, поверьте мне, если количество выезда увеличится на три-пять, то расходы вырастут на условно миллион гривен, но это не такие уж огромные средства.

Вот сейчас мы что имеем? "Хуста" нет, "Мариуполя", скорее всего, не станет тоже, с "Диназом" вопрос... Понимаете, было бы в чемпионате 16-18 команд, то снятие одной-двух команд на нем бы особо не сказалось, хотя как бы это досадно не было, что клубы прекращаются свое существование. Учитывая же нынешний формат проблем больше. Вот снимется ФСК "Мариуполь" – и что у нас будет? Получается, что все команды из Группы A будут просто так по плюс шесть очков, без борьбы. Превосходство над командами из Группы Б? Конечно!

Очень надеюсь, что со следующего сезона мы увидим соревнования по Первой лиге в традиционном формате, без разделения”, – сказал Нагорняк.

Читайте такжеТренер Эпицентра: Если бы у нас было разрешение на выезд, мы бы делали сборы не в Украине
По теме
yellow-arrow
Тренер Эпицентра: Если бы у нас было разрешение на выезд, мы бы делали сборы не в Украине
yellow-arrow
"Руководство нам так и сказало: ребята, попробуйте": тренер Эпицентра рассказал о задачах выхода в УПЛ
yellow-arrow
Рябоконь покинул Диназ, новая эмблема Металлурга. Как провели клубы Первой лиги февраль
Сергей Нагорняк Эпицентр (Каменец-Подольский)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
УФ
Опубликовал: Максим Кучер
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
35 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости