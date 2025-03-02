"Да это просто ужас": Нагорняк прокомментировал формат Первой лиги

Главный тренер "Эпицентра" Сергей Нагорняк прокомментировал формат Первой лиги, который предусматривает паузу между кругами в четыре месяца.

“ – Да это просто ужас! Тренироваться без полноценной игровой практики более четырех месяцев – это очень большая пауза, соглашаюсь. По-моему, стартовать можно смело с середины марта, чисел с 20-х. Пока с форматом кутерьма. Чемпионат же вообще должен был сначала стартовать в одну дату, затем в другую, а начался в третью.

Надо что-нибудь думать, менять. С нынешним форматом и тем, что у нас клубы исчезают, спортивный принцип рушится. Регламент сохраняется, за ним все правильно: дают технические поражения одним, начисляют баллы другим. Вопросов нет. Все законно, но... Есть над чем работать в плане формата, как мне кажется.

– Однако это же клубы голосуют за формат. Какая у них аргументация?

– Да, кто-то скажет, это больше разъездов, соответственно больше расходов, но, поверьте мне, если количество выезда увеличится на три-пять, то расходы вырастут на условно миллион гривен, но это не такие уж огромные средства.

Вот сейчас мы что имеем? "Хуста" нет, "Мариуполя", скорее всего, не станет тоже, с "Диназом" вопрос... Понимаете, было бы в чемпионате 16-18 команд, то снятие одной-двух команд на нем бы особо не сказалось, хотя как бы это досадно не было, что клубы прекращаются свое существование. Учитывая же нынешний формат проблем больше. Вот снимется ФСК "Мариуполь" – и что у нас будет? Получается, что все команды из Группы A будут просто так по плюс шесть очков, без борьбы. Превосходство над командами из Группы Б? Конечно!

Очень надеюсь, что со следующего сезона мы увидим соревнования по Первой лиге в традиционном формате, без разделения”, – сказал Нагорняк.