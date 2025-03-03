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"Этот этап был тяжелым". Нагорняк подвел итоги вторых сборов Эпицентра

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Тренер поделился планами на третий этап подготовки

"Этот этап был тяжелым". Нагорняк подвел итоги вторых сборов Эпицентра

Фото: ФК Епіцентр

Новина українською

Главный тренер "Эпицентра" Сергей Нагорняк подвел итоги вторых сборов и рассказал о дальнейшей подготовке команды.

- Этот этап был тяжелым. В первую очередь из-за того, что он стал продолжением первого. Были большие нагрузки. Мы лишь несколько дней назад решили немного сбросить нагрузки, потому что видели по контрольным матчам, что ребятам они тяжело даются. Работали не только в тренажерном зале, но и в режиме двухразовых тренировок. Все, как планировали. Поэтому на результаты игр не обращали внимания. Меня больше всего интересовали качество игры и некоторые моменты - на что способны футболисты учитывая то состояние, в которое мы их ввели.

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- На этом этапе мы видели возвращение Романа Жмурко и Андрея Липовуза. Однако, последние два спарринга снова не играл Липовуз, а в игре против "Виктории" - еще и Владимир Танчик. С чем это связано?

- Начну с Танчика. У него был определенный дискомфорт в приводящей мышце, поэтому мы его не задействовали. Но он не отдыхал - выполнял беговую работу. А вот Андрея беспокоит то колено, с которым он имел раньше проблемы. Пока он как-то не может оправиться. Но надеемся, что уже на третьих сборах Липовуз сможет работать в полную силу.

- Каким будет третий этап подготовки?

- Во вторник игроки будут работать по индивидуальным графикам. А уже в среду, 5 марта, собираемся в Киеве и продолжаем работать вместе. Эти сборы продлятся до 21 марта. Планируем сыграть четыре контрольных матча. И уже тогда вернемся в Дунаевцы и, после спарринга с "Агробизнесом", начнем подготовку к матчу с ФК "ЮКСА", которую по календарю сыграем 6 апреля в Каменце-Подольском, - резюмировал Нагорняк.

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Источник:
ФК Епіцентр
Опубликовал: Алина Ерофеева
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