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Форвард Буковины выбыл до конца сезона из-за тяжелой травмы
На восстановление ему понадобится около 8 месяцев
Фото: ФК Буковина
В конце контрольного матча "Агробизнес" - "Буковина" (0:0), который состоялся 26 февраля, нападающий "желто-черных" Максим Гирный в борьбе с игроками команды соперника получил тяжелую травму левого коленного сустава и покинул поле в сопровождении врачей.
На следующий день Максиму была сделана магнитно-резонансная томография во Львове, по результатам которой стало известно, что игроку понадобится хирургическое вмешательство.
Тренерский штаб "Буковины" не сможет рассчитывать на нападающего до конца текущего сезона. По оценкам медицинской службы клуба на восстановление Максиму понадобится ориентировочно от 8 месяцев.
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