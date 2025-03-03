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Форвард Буковины выбыл до конца сезона из-за тяжелой травмы

Первая лига

На восстановление ему понадобится около 8 месяцев

Форвард Буковины выбыл до конца сезона из-за тяжелой травмы

Фото: ФК Буковина

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В конце контрольного матча "Агробизнес" - "Буковина" (0:0), который состоялся 26 февраля, нападающий "желто-черных" Максим Гирный в борьбе с игроками команды соперника получил тяжелую травму левого коленного сустава и покинул поле в сопровождении врачей.

На следующий день Максиму была сделана магнитно-резонансная томография во Львове, по результатам которой стало известно, что игроку понадобится хирургическое вмешательство.

Тренерский штаб "Буковины" не сможет рассчитывать на нападающего до конца текущего сезона. По оценкам медицинской службы клуба на восстановление Максиму понадобится ориентировочно от 8 месяцев.

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Источник:
ФК Буковина
Опубликовал: Алина Ерофеева
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