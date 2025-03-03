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Вратарь ФСК Мариуполь прибыл на просмотр в другой клуб Первой лиги
Павел Кравцов может сменить клубную прописку
Фото: Instagram
В "Минай" на просмотр прибыл голкипер Павел Кравцов, сообщает журналист Дмитрий Венков в своем Telegram-канале.
В первой части этого сезона 25-летний вратарь выступал за ФСК "Мариуполь" и провел один матч, отыграв на ноль.
Кравцов начинал карьеру в "Шахтере", затем перешел в "Мариуполь", где дебютировал в УПЛ. В 2021 году Павел подписал контракт с "Ярудом", который позже стал ФСК "Мариуполь".
Напомним, по итогам первой части сезона "Минай" занял 6-е место в группе А и попал в Группу Выбывания. Перволиговый ФСК "Мариуполь" находится на грани исчезновения из-за финансовых проблем.
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