Вратарь ФСК Мариуполь прибыл на просмотр в другой клуб Первой лиги

В "Минай" на просмотр прибыл голкипер Павел Кравцов, сообщает журналист Дмитрий Венков в своем Telegram-канале.

В первой части этого сезона 25-летний вратарь выступал за ФСК "Мариуполь" и провел один матч, отыграв на ноль.

Кравцов начинал карьеру в "Шахтере", затем перешел в "Мариуполь", где дебютировал в УПЛ. В 2021 году Павел подписал контракт с "Ярудом", который позже стал ФСК "Мариуполь".

Напомним, по итогам первой части сезона "Минай" занял 6-е место в группе А и попал в Группу Выбывания. Перволиговый ФСК "Мариуполь" находится на грани исчезновения из-за финансовых проблем.