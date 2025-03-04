Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
"Их рвения хватило на один месяц". Рябоконь рассказал, как спонсоры бросили Диназ
Экс-тренер - о том, как клуб остался без поддержки спонсоров
фото - Олександр Приходько
Бывший наставник перволигового "Диназа" Александр Рябоконь рассказал о финансовых проблемах клуба.
- С вами все же рассчитались, когда вы сказали, что покидаете клуб, или остались должны деньги?
- Ситуация такова, что именно к футбольному клубу "Диназ" у меня претензий нет. Проблема не в руководстве вышгородского клуба. Просто у команды в конце лета появился спонсор, но их рвения хватило лишь на один месяц. Дальше они о команде забыли. Повторюсь, полгода, пять месяцев точно, не было никаких выплат.
- Получается, что вы работали, а футболисты - играли, на голом энтузиазме?
- Так оно и было.
- Поэтому, Александр Бандура не преувеличивал, когда в интервью рассказывал, что ребята питались лапшой быстрого приготовления "Мивина"?
- Кстати, со спонсорами "Диназа", которые взялись за команду и потом просто бросили, до сих пор нет никакой связи. Мы до последнего надеялись, что у них, может, совесть какая-то проснется, но - нет. Все так и разошлись на зимний перерыв с мыслями - доигрывать, или сниматься, и как вообще быть, - сказал Рябоконь.
Популярное сейчас
- Милевский: Наше поколение на все забивало, а сейчас вы больше каблуки
- Президент Зари объяснил, почему отпустил Батагова в Турцию
- Милан переподписал основного хавбека, украинский нападающий будет играть в Румынии. Главные новости за 3 марта
- Вратарь ФСК Мариуполь прибыл на просмотр в другой клуб Первой лиги
- Новая ведущая клубного ТВ Реала привлекла внимание фанатов своей внешностью. ФОТО
- Долгожданная арена в Петровом и амбициозный проект Полесья: какие стадионы будут построены в Украине в будущем.