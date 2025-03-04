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"Их рвения хватило на один месяц". Рябоконь рассказал, как спонсоры бросили Диназ

Первая лига

Экс-тренер - о том, как клуб остался без поддержки спонсоров

"Их рвения хватило на один месяц". Рябоконь рассказал, как спонсоры бросили Диназ

фото - Олександр Приходько

Новина українською

Бывший наставник перволигового "Диназа" Александр Рябоконь рассказал о финансовых проблемах клуба.

- С вами все же рассчитались, когда вы сказали, что покидаете клуб, или остались должны деньги?

- Ситуация такова, что именно к футбольному клубу "Диназ" у меня претензий нет. Проблема не в руководстве вышгородского клуба. Просто у команды в конце лета появился спонсор, но их рвения хватило лишь на один месяц. Дальше они о команде забыли. Повторюсь, полгода, пять месяцев точно, не было никаких выплат.

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- Получается, что вы работали, а футболисты - играли, на голом энтузиазме?

- Так оно и было.

- Поэтому, Александр Бандура не преувеличивал, когда в интервью рассказывал, что ребята питались лапшой быстрого приготовления "Мивина"?

- Кстати, со спонсорами "Диназа", которые взялись за команду и потом просто бросили, до сих пор нет никакой связи. Мы до последнего надеялись, что у них, может, совесть какая-то проснется, но - нет. Все так и разошлись на зимний перерыв с мыслями - доигрывать, или сниматься, и как вообще быть, - сказал Рябоконь.

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Источник:
Український футбол
Опубликовал: Алина Ерофеева
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